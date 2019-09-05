Твит Дональда Трампа позволил рассекретить военный спутник США

Учитывая угол изображения и предполагаемое время, когда снимок был сделан, Лангбрук произвел расчеты и определил, что снимок был сделан разведывательным спутником USA 224.

Ученый охарактеризовал спутник как большой телескоп, «мало чем отличающийся от «Хаббла». Но вместо того, чтобы наблюдать за звездами, он смотрит вниз на поверхность земли и делает очень детальные изображения».

Следом в дело вступил Сис Басса, профессиональный астроном из Нидерландского института радиоастрономии. Он смог определить разрешение изображения и возможности самого USA 224.