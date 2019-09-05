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Космос

Твит Дональда Трампа позволил рассекретить военный спутник США

05 сентября 2019
Космодром имени имама Хомейни
Астрономы смогли раскрыть данные о спутнике на основании всего одной фотографии.

Иран на протяжении нескольких лет пытается осуществить собственную космическую программу, но пока неудачно. В конце августа на национальном космодроме имени имама Хомейни взорвалась ракета, которая должна была вывести на орбиту спутник Nahid 1. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на снимки со спутников.

Президент США Дональд Трамп не оставил без внимания это событие. Он написал в Твиттере, что Соединенные Штаты непричастны к инциденту, и пожелал Ирану удачи в выяснении его причин.

К твиту Трампа была прикреплена фотография космодрома имени имама Хомейни. Необычным было очень высокое разрешение, которого невозможно достичь, сфотографировав объект с простого спутника на орбите Земли.

Голландский астроном по имени Марко Лангбрук изучил спутниковый снимок Трампа и поделился своими выводами в Твиттере.

Учитывая угол изображения и предполагаемое время, когда снимок был сделан, Лангбрук произвел расчеты и определил, что снимок был сделан разведывательным спутником USA 224.

Ученый охарактеризовал спутник как большой телескоп, «мало чем отличающийся от «Хаббла». Но вместо того, чтобы наблюдать за звездами, он смотрит вниз на поверхность земли и делает очень детальные изображения».

Следом в дело вступил Сис Басса, профессиональный астроном из Нидерландского института радиоастрономии. Он смог определить разрешение изображения и возможности самого USA 224.

Басса выяснил, что спутник делает снимки с разрешением не менее 10 см на пиксель. При этом новейшие коммерческие спутники США могут снимать с разрешением только в 20-30 сантиметров, а законодательством страны запрещено осуществлять коммерческую спутниковую съемку с разрешением ближе 25 сантиметров. 

До сих пор о USA 224 было почти ничего неизвестно, кроме того, что он стоил около двух миллиардов долларов. Теперь стало понятно, какое оборудование установлено на спутнике.

Басса определил, что в момент съемки спутник находился в 382 километрах от иранского космодрома. Таким образом, он должен быть оснащен 2,4-метровым зеркалом, сравнимым с телескопом «Хаббл».

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