Твит Дональда Трампа позволил рассекретить военный спутник США

Астрономы смогли раскрыть данные о спутнике на основании всего одной фотографии.

Иран на протяжении нескольких лет пытается осуществить собственную космическую программу, но пока неудачно. В конце августа на национальном космодроме имени имама Хомейни взорвалась ракета, которая должна была вывести на орбиту спутник Nahid 1. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на снимки со спутников.

Satellite images appear to show the smoldering remains of a rocket at an Iran space center that was to conduct a satellite launch. The photos show black smoke and part of a painted launch pad apparently scorched away. https://t.co/G2J9u9EFEA — The Associated Press (@AP) August 29, 2019

Президент США Дональд Трамп не оставил без внимания это событие. Он написал в Твиттере, что Соединенные Штаты непричастны к инциденту, и пожелал Ирану удачи в выяснении его причин.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

К твиту Трампа была прикреплена фотография космодрома имени имама Хомейни. Необычным было очень высокое разрешение, которого невозможно достичь, сфотографировав объект с простого спутника на орбите Земли. Голландский астроном по имени Марко Лангбрук изучил спутниковый снимок Трампа и поделился своими выводами в Твиттере.

So the position of the satellite at 09:44:23 was taken, and in STK I let the viewq from the satellite point towards the launch platform. That yielded this. It is a very good match so there is no doubt in my mind that it is an image taken by USA 224. pic.twitter.com/R4XGdnzPis — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) August 31, 2019

Учитывая угол изображения и предполагаемое время, когда снимок был сделан, Лангбрук произвел расчеты и определил, что снимок был сделан разведывательным спутником USA 224. Ученый охарактеризовал спутник как большой телескоп, «мало чем отличающийся от «Хаббла». Но вместо того, чтобы наблюдать за звездами, он смотрит вниз на поверхность земли и делает очень детальные изображения». Следом в дело вступил Сис Басса, профессиональный астроном из Нидерландского института радиоастрономии. Он смог определить разрешение изображения и возможности самого USA 224.

Google Earth shows that the launch pad is about 60m in diameter, while the launch pad is about 600 pixels wide in the picture. That suggests a resolution of at least 10cm per pixel, as the original image could have had a higher resolution. pic.twitter.com/T7O76Mu5X4 — Cees Bassa (@cgbassa) August 30, 2019