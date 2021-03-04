«Тяньвэнь-1» прислал первые снимки Марса в высоком разрешении

Цветное изображение было создано другой камерой на орбитальном аппарате. На снимке северный полюс Марса.

Миссия «Тяньвэнь-1» включает в себя марсианский орбитальный корабль, спускаемый аппарат и марсоход. В задачи миссии входят картирование морфологии и геологической структуры планеты, изучение характеристик поверхностного слоя и распределения водяного льда в нём, анализ состава материалов поверхности, измерение параметров ионосферы планеты, электромагнитного и гравитационного полей и получение информации о климате Марса.

Получая энергию от солнечных панелей, марсоход будет исследовать марсианский грунт с помощью георадара, осуществлять его химический анализ и искать биомолекулы и биосигнатуры.

Запуск «Тяньвэнь-1» состоялся 23 июля 2020 года с помощью тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Аппарат достиг Красной планеты в начале февраля 2021 года.