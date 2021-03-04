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Космос

«Тяньвэнь-1» прислал первые снимки Марса в высоком разрешении

National Geographic Россия
04 марта 2021
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Фото: CNSA
Китайское национальное космическое управление опубликовало фотографии, сделанные космическим кораблем.

Два черно-белых изображения с разрешением 7 метров были сделаны камерой высокого разрешения на орбитальном аппарате «Тяньвэнь-1», когда зонд находился на высоте от 330 до 350 километров над поверхностью Марса. На фотографиях отчетливо видны кратеры, горные хребты и песчаные дюны на Красной планете.

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Зонд «Тяньвэнь-1» прислал первые снимки Марса в высоком разрешении
Фото: CNSA
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Зонд «Тяньвэнь-1» прислал первые снимки Марса в высоком разрешении
Фото: CNSA

Цветное изображение было создано другой камерой на орбитальном аппарате. На снимке северный полюс Марса.

Миссия «Тяньвэнь-1» включает в себя марсианский орбитальный корабль, спускаемый аппарат и марсоход. В задачи миссии входят картирование морфологии и геологической структуры планеты, изучение характеристик поверхностного слоя и распределения водяного льда в нём, анализ состава материалов поверхности, измерение параметров ионосферы планеты, электромагнитного и гравитационного полей и получение информации о климате Марса.

Получая энергию от солнечных панелей, марсоход будет исследовать марсианский грунт с помощью георадара, осуществлять его химический анализ и искать биомолекулы и биосигнатуры.

Запуск «Тяньвэнь-1» состоялся 23 июля 2020 года с помощью тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Аппарат достиг Красной планеты в начале февраля 2021 года.

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