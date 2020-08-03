Захватывающий снимок Земли и Луны, сделанный космическим аппаратом на пути к Марсу

Последнее изображение Земли было получено с аппарата Китайской миссии на Марс, также известной как «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу») и запущенной 23 июля. Изображение Земли и Луны было сделано с расстояния около 1,2 миллиона километров от нашей планеты, согласно данным Китайского Национального космического управления (China National Space Administration, CNSA).

«Тяньвэнь-1» использовал свой оптический навигационный датчик, чтобы сделать эту черно-белую фотографию, на которой Земля и Луна изображены в форме полумесяца, «наблюдая друг за другом в огромной вселенной», — сообщает Синьхуа, китайское информационное агентство.

Это первая миссия CNSA на Марс; она состоит из посадочного аппарата, вездехода и орбитального аппарата. Также в этом месяце были запущены две другие миссии на Красную планету, поскольку Земля и Марс выровнены благоприятно для самого быстрого и самого дешевого (с точки зрения расхода топлива) рейса между двумя планетами.

Первая межпланетная попытка Объединенных Арабских Эмиратов — миссия «Надежда», также известная как «Миссия Эмирейтс — Марс» — стартовала 19 июля, а NASA запустило марсоход Perseverance 30 июля.

Миссия «Тяньвэнь-1» нацелена на изучение морфологии и геологического строения Красной планеты, характеристик почвы и распределения поверхностного водяного льда, состава поверхностных материалов, ионосферы, климата и окружающей среды на поверхности, а также физического поля и внутренней структуры Марса, сказал Лю Тунцзе, представитель первой китайской миссии на Марсе и заместитель директора Центра лунных исследований и космических программ.

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