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«Дикая природа России»
Космос

Тысячи червей запустили в космос для изучения потери мышечной массы

National Geographic Россия
04 июня 2021
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Caenorhabditis elegans
Фото: Wikimedia Commons
Между этими созданиями и человеком есть неожиданная связь.

Тысячи крошечных червей Caenorhabditis elegans 3 июня были запущены в космос, чтобы помочь ученым больше узнать о потере мышечной массы в условиях отсутствия гравитации.

Исследовательская группа, возглавляемая учеными из Ноттингемского и Эксетерского университетов, с помощью оборудования, разработанного оксфордской компанией Kayser Space, стремится определить причины мышечных изменений во время космического полета и найти способы смягчить эти биологические последствия.

Космический полет — это экстремальная среда, которая вызывает множество негативных изменений в организме. В частности, астронавты теряют до 40 процентов мышц после шести месяцев пребывания в космосе.

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Основываясь на этих изменениях, космический полет считается отличной моделью для улучшения понимания старения, малоподвижности и определенных клинических состояний в различных системах организма. Изучение изменений в мышцах, которые происходят во время космического полета, может привести к появлению более эффективных методов лечения возрастной потери мышц и мышечных дистрофий.

Предыдущие исследования показали, что микроскопический червь, C. elegans и люди испытывают аналогичные молекулярные изменения в космосе, которые влияют на мышцы и метаболизм.

Новая миссия является продолжением предыдущего исследования, проведенного той же исследовательской группой в 2018 году. Ученые надеются лучше определить точные механизмы, вызывающие проблемы с мышцами в космосе.

«Мы очень рады, что эта последняя миссия позволит нам продолжить работу, которую мы уже проделали, чтобы не только продолжить изучение причин потери мышечной массы при космических полетах, но и посмотреть, как ее предотвратить. Эта работа будет иметь значение не только для космонавтов, но и для многих ситуаций на Земле», – Бетан Филипс, соавтор исследования.

По прибытии на борт МКС контейнеры будут помещены в инкубатор с температурой +20 °C на экспериментальный период от пяти до шести дней. Затем контейнеры будут заморожены и возвращены на Землю. Уже на Земле ученые проведут эксперименты по экспрессии генов и локализации молекул C. elegans.

«Этот эксперимент даст нам новую информацию о молекулах, которые вызывают сокращение мышц в космосе, и о том, поможет ли нацеливание на них с помощью новых лекарств и вмешательств», — заключает еще один соавтор исследования Тим Этеридж.

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