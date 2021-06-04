Тысячи червей запустили в космос для изучения потери мышечной массы

Тысячи крошечных червей Caenorhabditis elegans 3 июня были запущены в космос, чтобы помочь ученым больше узнать о потере мышечной массы в условиях отсутствия гравитации.

Исследовательская группа, возглавляемая учеными из Ноттингемского и Эксетерского университетов, с помощью оборудования, разработанного оксфордской компанией Kayser Space, стремится определить причины мышечных изменений во время космического полета и найти способы смягчить эти биологические последствия.

Космический полет — это экстремальная среда, которая вызывает множество негативных изменений в организме. В частности, астронавты теряют до 40 процентов мышц после шести месяцев пребывания в космосе.