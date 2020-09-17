У белого карлика впервые нашли экзопланету. Она в 10 раз больше самой звезды!

Группа ученых во главе с Эндрю Вандербургом из Университета Висконсин-Мэдисон сообщила об открытии транзитным методом экзопланеты возле белого карлика WD 1856 + 534, находящегося в 82 световых годах от Земли.

Белые карлики представляют собой звезды, состоящие из электронно-ядерной плазмы и лишенные источников термоядерной энергии. Когда звезда главной последовательности малой или средней массы заканчивает превращение водорода в гелий, она расширяется, становясь красным гигантом, после чего сбрасывает внешнюю оболочку, формируя планетарную туманность, а бывшее ядро звезды становится белым карликом.

На этапе красного гиганта звезды поглощают любые планеты, находящиеся на близкой орбите. Это делает маловероятным, что какие-либо близкие планеты могут оставаться на орбите звезды в фазе белого карлика. Поэтому открытие экзопланеты WD 1586b, находящейся на близкой орбите к родительской звезде и делающей оборот вокруг нее каждые 34 часа, стало для ученых большой неожиданностью.

WD 1586b представляет собой газовый гигант в десять раз превосходящий по размерам родительскую звезду и обладающий массой в 14 раз больше, чем у Юпитера.

Ученые предполагают, что во избежание разрушения, когда звезда-прародитель WD 1856 + 534 превратилась в красного гиганта, WD 1586 b должна была находиться на расстоянии более одной астрономической единицы от звезды-хозяина. Затем она, вероятна, была выброшена на близкую орбиту к звезде из-за взаимодействия с другими планетами в остаточной планетной системе.