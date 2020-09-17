У белого карлика впервые нашли экзопланету. Она в 10 раз больше самой звезды!
Группа ученых во главе с Эндрю Вандербургом из Университета Висконсин-Мэдисон сообщила об открытии транзитным методом экзопланеты возле белого карлика WD 1856 + 534, находящегося в 82 световых годах от Земли.
Белые карлики представляют собой звезды, состоящие из электронно-ядерной плазмы и лишенные источников термоядерной энергии. Когда звезда главной последовательности малой или средней массы заканчивает превращение водорода в гелий, она расширяется, становясь красным гигантом, после чего сбрасывает внешнюю оболочку, формируя планетарную туманность, а бывшее ядро звезды становится белым карликом.
На этапе красного гиганта звезды поглощают любые планеты, находящиеся на близкой орбите. Это делает маловероятным, что какие-либо близкие планеты могут оставаться на орбите звезды в фазе белого карлика. Поэтому открытие экзопланеты WD 1586b, находящейся на близкой орбите к родительской звезде и делающей оборот вокруг нее каждые 34 часа, стало для ученых большой неожиданностью.
WD 1586b представляет собой газовый гигант в десять раз превосходящий по размерам родительскую звезду и обладающий массой в 14 раз больше, чем у Юпитера.
Ученые предполагают, что во избежание разрушения, когда звезда-прародитель WD 1856 + 534 превратилась в красного гиганта, WD 1586 b должна была находиться на расстоянии более одной астрономической единицы от звезды-хозяина. Затем она, вероятна, была выброшена на близкую орбиту к звезде из-за взаимодействия с другими планетами в остаточной планетной системе.
Точный верхний предел температуры планеты был измерен космическим телескопом NASA «Спитцер». Он составил 17 °C, что примерно соответствует средней температуре на Земле.
В независимом комментарии к открытию Стивен Парсонс из Шеффилдского университета сказал, что оно «открывает заманчивую перспективу обнаружения дополнительных планет в этой системе в будущем».
Белый карлик WD 1856 + 534 находится всего в 82 световых годах от Земли, поэтому, по словам Парсонса, гравитационное воздействие других планет на белый карлик потенциально может быть обнаружено миссиями космических обсерваторий.
«Таким образом, эта система открывает совершенно новую область экзопланетных исследований», — добавил Парсонс.
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