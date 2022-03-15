У двойной звезды в 980 световых годах от нас есть сразу три протопланетные системы

И там уже есть строительные блоки жизни.

SVS 13 – это двойная звездная система, удаленная от нас на 980 световых лет. Астрономы, подробно изучившие ее в недавнем исследовании, объясняют, что сложные структуры космической пыли вокруг системы проливают свет на то, как в этих удивительных условиях могут рождаться планетные системы.

Ученые обнаружили, что у каждой из звезд в SVS 13 есть собственный диск из газа и пыли, однако этим все не ограничивается. В этой общей системе имеется также и внешний большой диск со спиральной структурой. Он питает материей меньшие диски.

«Во всех дисках в будущем могут образоваться планетные системы. Об этом говорит наличие дисков вокруг обеих звезд и существование общего диска у этой двойной звездной системы системы», – Ана Карла Диас-Родригес, астроном из Института астрофизики Андалусии (IAA). CSIC) в Испании.

Звезды рождаются из сгустков газа и пыли в межзвездных облаках, парящих в космосе. При правильных условиях один из таких сгустков разрушается под действием собственной силы тяжести и начинает вращаться. При вращении материал вокруг него сплющивается в диск, который «вкручивается» в звезду, подпитывая ее рост.

Когда звезда завершает свое формирование, оставшийся материал становится протопланетным диском. Вся оставшаяся пыль и газ кружат вокруг и, в конце концов, собираются в достаточно большие «комки», которые образуют планеты, астероиды, кометы, луны, карликовые планеты и все другие объекты, которые можно найти в планетных системах.

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Мы знаем, что подобные процессы регулярно случаются вокруг одиночных звезд, и доказательством этого является наша Солнечная система. Большинство экзопланет, подтвержденных на сегодняшний день, также были обнаружены на орбитах одиночных звезд. А вот с системами из нескольких звезд все сложнее: считается, что такая система создает более сложную гравитационную среду, которая может быть более враждебной процессу формирования планет.

Система SVS 13 находится относительно близко к нам, в звездообразующем облаке, называемом молекулярным облаком Персея. И она очень молода. Это двойная звездная система с общей массой, примерно равной массе Солнца, и ее звезды находятся на очень узкой орбите – всего в 90 астрономических единицах друг от друга. Для сравнения, Плутон находится примерно в 40 астрономических единицах от Солнца.

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Чтобы узнать больше о пространстве вокруг этой двойной протозвезды, а также о самих звездах, астроном Диас-Родригес и ее команда изучили данные наблюдений наблюдения Очень Большого Массива Национальной радиоастрономической обсерватории за 30 лет. Они также провели новые наблюдения с помощью большого миллиметрового/субмиллиметрового массива Atacama, известного как ALMA.

Это позволило команде реконструировать орбиту двойной звезды и определить массы звезд, ориентацию системы, а также размеры и массы дисков. Они обнаружили два небольших диска, один с радиусом пыли в 12 астрономических единиц, а другой с радиусом пыли в 9 астрономических единиц.

Огромный спиральный круговой диск, охватывающий обе звезды, имеет спиральные рукава, простирающиеся на 500 астрономических единиц. Однако система SVS 13 интересна не только своей структурой. Предыдущие исследования показали, что в пыли и газе вокруг нее есть сложные органические молекулы, которые являются предшественниками строительных блоков жизни.

«Это означает, что, когда планеты начнут формироваться вокруг этих двух звезд, строительные блоки жизни уже будут там», – отмечает Диас-Родригес.