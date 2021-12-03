У этой каменистой экзопланеты меньше 8 часов в году
Астрономы обнаружили экзопланету, которая находится на расстоянии 31 светового года от нас и делает полный оборот вокруг своей звезды всего за 7 часов и 42 минуты. Она получила название GJ 367b. Исследователи сообщают, что обнаружить ее было непросто. Экзопланету нашли наиболее распространенным методом: когда планета проходит на фоне звезды, она несколько меняет ее яркость, и это может засечь специальное оборудование.
Однако на этот раз глубина провала яркости составляла всего 0,03% – это настолько мало, что находится близко к пределу обнаруживаемости экзопланет. Исследователи выяснили, что GJ 367b – это каменистый мир, который примерно на 70% больше Земли и на 55% массивнее нашей планеты.
Ученые использовали метод лучевых скоростей, чтобы увидеть, насколько гравитационное притяжение экзопланеты влияет на звезду. Это позволило им рассчитать массу GJ 367b и, следовательно, плотность планеты – 8,106 грамма на кубический сантиметр. Плотность Земли составляет 5,51 грамма на кубический сантиметр, а плотность железа составляет 7,874 грамма на кубический сантиметр при комнатной температуре.
Температура дневной стороны планеты составляет около 1400 ℃. Астрономам еще предстоит выяснить, как эта планета образовалась и оказалась так близко к своей звезде. Одно из предположений состоит в том, что GJ 367b когда-то была планетой-гигантом с огромной газовой оболочкой, как у Нептуна. Со временем эта газовая оболочка могла выкипеть, оставив только голое ядро, которое мы можем наблюдать сегодня. Если у GJ 367b когда-либо была сколько-нибудь существенная атмосфера, она потеряла ее очень давно.
«Понимание того, как эти планеты приближаются к своим звездам, – это своего рода детектив. Был этот процесс мирным или насильственным? Надеюсь, эта система даст нам немного больше информации», – говорит Наталья Герреро из Университета Флориды, не участвовавшая в исследовании.
Ученые напоминают, что эта планета не может поддерживать жизнь в том виде, какой мы ее понимаем. Ведущий автор исследования Джордж Рикер объясняет, что для звезд такого класса обитаемая зона «будет находиться где-то между двух-трехнедельной орбитой».
Это открытие показывает, что мы можем как находить планеты размером с Землю вокруг других звезд, так и измерять их свойства. Теперь задача состоит в том, чтобы найти их дальше от своей звезды, в обитаемой зоне, где температура поверхности позволяла бы воде существовать в виде жидкости.
Однако это сложная задача – чем дальше от своей звезды находится планета, тем меньше вероятность того, что ее можно будет увидеть на фоне звезды, и тем больше время между транзитами, что затрудняет их обнаружение.