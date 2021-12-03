У этой каменистой экзопланеты меньше 8 часов в году

Астрономы обнаружили экзопланету, которая находится на расстоянии 31 светового года от нас и делает полный оборот вокруг своей звезды всего за 7 часов и 42 минуты. Она получила название GJ 367b. Исследователи сообщают, что обнаружить ее было непросто. Экзопланету нашли наиболее распространенным методом: когда планета проходит на фоне звезды, она несколько меняет ее яркость, и это может засечь специальное оборудование.

Однако на этот раз глубина провала яркости составляла всего 0,03% – это настолько мало, что находится близко к пределу обнаруживаемости экзопланет. Исследователи выяснили, что GJ 367b – это каменистый мир, который примерно на 70% больше Земли и на 55% массивнее нашей планеты.

Ученые использовали метод лучевых скоростей, чтобы увидеть, насколько гравитационное притяжение экзопланеты влияет на звезду. Это позволило им рассчитать массу GJ 367b и, следовательно, плотность планеты – 8,106 грамма на кубический сантиметр. Плотность Земли составляет 5,51 грамма на кубический сантиметр, а плотность железа составляет 7,874 грамма на кубический сантиметр при комнатной температуре.