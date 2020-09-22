У кометы впервые обнаружили собственное «полярное сияние»

Космический корабль ESA Rosetta выявил у кометы 67P / Чурюмова-Герасименко (67P / C-G) собственное «полярное сияние» в далеком ультрафиолетовом диапазоне. Впервые такое электромагнитное излучение было зарегистрировано на небесном объекте, отличном от планеты или спутника.
На Земле полярное сияние генерируется, когда электрически заряженные частицы, летящие от Солнца, попадают в верхние слои атмосферы, создавая красочные мерцания зеленого, белого и красного цветов. В других частях Солнечной системы Юпитер и некоторые из его спутников, а также Сатурн, Уран, Нептун и даже Марс демонстрировали свою собственную версию полярного сияния. Но это явление еще ни разу не было зарегистрировано на кометах.
Первоначально исследователи интерпретировали это явление как «дневное свечение», вызываемое фотонами света, которые взаимодействуют с комой — газовой оболочкой кометы, которая окружает ядро. Но новый анализ данных продемонстрировал совсем иную картину.
Данные показывают, что выбросы 67P / C-G на самом деле имеют полярный характер. Электроны, истекающие в солнечном ветре, взаимодействуют с газом в коме кометы, разрушая воду и другие молекулы. Образующиеся атомы излучают характерный дальний ультрафиолетовый свет. Невидимый невооруженным глазом дальний ультрафиолет имеет самые короткие длины волн излучения в ультрафиолетовом спектре.
Auf der Erde bringen uns Aurora als #Polarlichter zum Staunen. Ein Konsortium mit Beteiligung der #unibern hat dank der Analyse von Daten der @ESA_Rosetta-Mission beim #Kometen #Chury Aurora im ultravioletten Wellenlängenbereich entdeckt. @ESA_DE— Universität Bern (@unibern) September 21, 2020
Изучение эмиссии 67P / C-G позволит ученым узнать, как частицы солнечного ветра меняются с течением времени, что имеет важное значение для понимания космической погоды во всей Солнечной системе. Такая информация может в конечном итоге помочь защитить спутники и космические корабли, а также астронавтов, путешествующих на Луну и Марс.
После встречи с 67P / C-G в 2014-2016 годах Rosetta предоставила множество данных, показывающих, как Солнце и солнечный ветер взаимодействуют с кометами. Помимо открытия этих кометных полярных сияний, космический аппарат первым облетел ядро кометы, первым пролетел рядом с кометой, когда она двигалась во внутренние области Солнечной системы, и стал первым, отправившим спускаемый аппарат на поверхность кометы.