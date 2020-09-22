У кометы впервые обнаружили собственное «полярное сияние»

Космический корабль ESA Rosetta выявил у кометы 67P / Чурюмова-Герасименко (67P / C-G) собственное «полярное сияние» в далеком ультрафиолетовом диапазоне. Впервые такое электромагнитное излучение было зарегистрировано на небесном объекте, отличном от планеты или спутника.

На Земле полярное сияние генерируется, когда электрически заряженные частицы, летящие от Солнца, попадают в верхние слои атмосферы, создавая красочные мерцания зеленого, белого и красного цветов. В других частях Солнечной системы Юпитер и некоторые из его спутников, а также Сатурн, Уран, Нептун и даже Марс демонстрировали свою собственную версию полярного сияния. Но это явление еще ни разу не было зарегистрировано на кометах.

Первоначально исследователи интерпретировали это явление как «дневное свечение», вызываемое фотонами света, которые взаимодействуют с комой — газовой оболочкой кометы, которая окружает ядро. Но новый анализ данных продемонстрировал совсем иную картину.