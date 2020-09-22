Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Космос

У кометы впервые обнаружили собственное «полярное сияние»

National Geographic Россия
22 сентября 2020
_-.jpg
Фото: ESA
Ранее подобные световые шоу наблюдались у планет и спутников Юпитера.

Космический корабль ESA Rosetta выявил у кометы 67P / Чурюмова-Герасименко (67P / C-G) собственное «полярное сияние» в далеком ультрафиолетовом диапазоне. Впервые такое электромагнитное излучение было зарегистрировано на небесном объекте, отличном от планеты или спутника.

На Земле полярное сияние генерируется, когда электрически заряженные частицы, летящие от Солнца, попадают в верхние слои атмосферы, создавая красочные мерцания зеленого, белого и красного цветов. В других частях Солнечной системы Юпитер и некоторые из его спутников, а также Сатурн, Уран, Нептун и даже Марс демонстрировали свою собственную версию полярного сияния. Но это явление еще ни разу не было зарегистрировано на кометах.

Первоначально исследователи интерпретировали это явление как «дневное свечение», вызываемое фотонами света, которые взаимодействуют с комой — газовой оболочкой кометы, которая окружает ядро. Но новый анализ данных продемонстрировал совсем иную картину.

«Свечение, окружающее эту комету — единственное в своем роде. Связав данные с многочисленных приборов Rosetta, мы смогли получить верное представление о том, что происходит. Это позволило нам однозначно определить, как формируются ультрафиолетовые атомные излучения 67P / C-G», — Марина Галанд, ведущий автор исследования из Имперского колледжа Лондона.

Данные показывают, что выбросы 67P / C-G на самом деле имеют полярный характер. Электроны, истекающие в солнечном ветре, взаимодействуют с газом в коме кометы, разрушая воду и другие молекулы. Образующиеся атомы излучают характерный дальний ультрафиолетовый свет. Невидимый невооруженным глазом дальний ультрафиолет имеет самые короткие длины волн излучения в ультрафиолетовом спектре.

Изучение эмиссии 67P / C-G позволит ученым узнать, как частицы солнечного ветра меняются с течением времени, что имеет важное значение для понимания космической погоды во всей Солнечной системе. Такая информация может в конечном итоге помочь защитить спутники и космические корабли, а также астронавтов, путешествующих на Луну и Марс.

После встречи с 67P / C-G в 2014-2016 годах Rosetta предоставила множество данных, показывающих, как Солнце и солнечный ветер взаимодействуют с кометами. Помимо открытия этих кометных полярных сияний, космический аппарат первым облетел ядро ​​кометы, первым пролетел рядом с кометой, когда она двигалась во внутренние области Солнечной системы, и стал первым, отправившим спускаемый аппарат на поверхность кометы.

рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили