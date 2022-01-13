У красного карлика нашли планету с рекордно вытянутой орбитой

Используя данные спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) и нескольких наземных инструментов, астрономы обнаружили долгопериодическую экзопланету, вращающуюся вокруг красного карлика спектрального типа M3. Орбита планеты, получившей обозначение TOI-2257b, имеет форму эллипса, что сильно заинтересовало ученых.

У TOI-2257b рекордно большой (e~0,5) эксцентриситет, когда-либо обнаруженный в планетных системах красных карликов. Наиболее разумным объяснением этого астрономы считают влияние более далекого газового гиганта, который повлиял на орбиту TOI-2257b.

Технически TOI-2257b находится в обитаемой зоне своей звезды, но вытянутая орбита планеты приводит к довольно экстремальным колебаниям температуры, что делает реальную жизнь в этом мире маловероятной в том понимании, какой мы ее знаем.

По словам ведущего автора исследования Николь Шанче, средняя температура на планете колеблется от минус 80 градусов по Цельсию до 100 градусов тепла. Это означает, что времена года на этой планете могут варьироваться от буквально кипящей жары до глубокого антарктического холода.