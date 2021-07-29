У модуля «Наука» будет только одна попытка стыковки с МКС

Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М», его стыковка с МКС намечается на 29 июля в 16:26 по московскому времени.

«У „Науки“ может быть только одна попытка стыковки с МКС. Дело в том, что из-за нештатной ситуации в двигательной установке модуля часть топлива смешалась с газом и стала непригодной для использования», — рассказал член Северо-западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

В связи с этим, по его словам, «Науке» может не хватить топлива на повторную попытку стыковки с МКС, если модулю не удастся причалить к станции с первого раза.

В настоящее время, добавил Хохлов, двигательная установка продолжает выполнять задачу по коррекции орбиты «Науки» для приведения к станции. Кроме того, на модуле успешно проверены основная автоматическая («Курс») и резервная ручная (ТОРУ) системы, необходимые для сближения и стыковки с МКС.