У модуля «Наука» будет только одна попытка стыковки с МКС

Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М», его стыковка с МКС намечается на 29 июля в 16:26 по московскому времени.
«У „Науки“ может быть только одна попытка стыковки с МКС. Дело в том, что из-за нештатной ситуации в двигательной установке модуля часть топлива смешалась с газом и стала непригодной для использования», — рассказал член Северо-западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.
В связи с этим, по его словам, «Науке» может не хватить топлива на повторную попытку стыковки с МКС, если модулю не удастся причалить к станции с первого раза.
В настоящее время, добавил Хохлов, двигательная установка продолжает выполнять задачу по коррекции орбиты «Науки» для приведения к станции. Кроме того, на модуле успешно проверены основная автоматическая («Курс») и резервная ручная (ТОРУ) системы, необходимые для сближения и стыковки с МКС.
«Науку» начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать «дублера» в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.
В «Науке» есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.