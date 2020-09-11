У нейтронной звезды обнаружили самое сильное магнитное поле во Вселенной

Астрономы обнаружили самое сильное магнитное поле, когда-либо наблюдаемое во Вселенной. Его источником служит нейтронная звезда, получившая обозначение GRO J1008-57. Она принадлежит к очень специфическому подтипу — аккрецирующему рентгеновскому пульсару.

Энергетические вспышки рентгеновского излучения могут быть обнаружены наземными телескопами, что помогло команде ученых из Китайской академии наук и Университета Эберхарда Карла в Тюбингене изучить одну из таких вспышек, чтобы вычислить силу магнитного поля пульсара.

Во время вспышки в августе 2017 года астрономы наблюдали пульсар с помощью телескопа с модуляцией жесткого рентгеновского излучения (Insight-HXMT). Они отметили одну интересную особенность, называемую циклотронным резонансным рассеянием (CRSF) — закономерность, которая возникает, когда рентгеновские фотоны рассеиваются электронами плазмы на поверхности.

Этот CRSF был измерен при энергии 90 кэВ, и на основании этого команда рассчитала, что магнитное поле пульсара достигает миллиарда Тесла. Это самое мощное магнитное поле, когда-либо обнаруженное во Вселенной — для сравнения, самое сильное магнитное поле, созданное на данный момент в лаборатории, составляет «всего лишь» 1200 Тесла.

Однако ученые полагают, что это далеко не предел. Считается, что более сильные версии нейтронных звезд, называемые магнетарами, могут иметь магнитные поля величиной до 100 миллиардов Тесла.