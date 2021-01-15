У одной из старейших звезд Галактики нашли сразу три древние планеты

Система TOI-561 содержит по крайней мере три небольшие транзитные планеты, названные TOI-561b, c и d, и является одной из старейших планетных систем с самым низким содержанием металлов, обнаруженных в Млечном Пути.

Планета TOI-561b — это так называемая суперземля с периодом обращения всего 0,44 дня. Очевидно, что экзопланета, расположенная так близко к своей звезде, вряд ли будет обитаемой, даже если она каменистая, как Земля, Венера и Марс.

Ученые вычислили, то средняя температура поверхности на планете превышает 1727 °C. TOI-561b имеет массу и радиус в 3,2 и 1,45 раза больше, чем у Земли, и плотность 5,5 г/см3, что соответствует скалистому составу.