У одной из старейших звезд Галактики нашли сразу три древние планеты

Астрономы, используя спутник NASA для исследования транзитных экзопланет TESS и спектрометр телескопа Keck I в обсерватории WM Keck, обнаружили систему с тремя экзопланетами возле TOI-561, одной из самых древних звезд в галактике Млечный Путь. Одна из обнаруженных экзопланет — каменистая суперземля. Она относится к классу планет, масса которых превышает Землю, но уступает газовым гигантам.
Возраст звезды составляет около 10 миллиардов лет, а масса и размер составляют около 80% от массы и размера Солнца. Это оранжевый карлик, который принадлежит к редкой популяции звезд, называемых звездами толстого диска Галактики.
Система TOI-561 содержит по крайней мере три небольшие транзитные планеты, названные TOI-561b, c и d, и является одной из старейших планетных систем с самым низким содержанием металлов, обнаруженных в Млечном Пути.
Планета TOI-561b — это так называемая суперземля с периодом обращения всего 0,44 дня. Очевидно, что экзопланета, расположенная так близко к своей звезде, вряд ли будет обитаемой, даже если она каменистая, как Земля, Венера и Марс.
Ученые вычислили, то средняя температура поверхности на планете превышает 1727 °C. TOI-561b имеет массу и радиус в 3,2 и 1,45 раза больше, чем у Земли, и плотность 5,5 г/см3, что соответствует скалистому составу.
По словам ученых, существование этого мира показывает, что Вселенная формировала каменистые планеты почти с момента своего создания 14 миллиардов лет назад.
Две внешние планеты, TOI-561c и d, имеют массу в 7 и 3 раза больше Земли, радиусы 2,9 и 2,3 радиуса Земли соответственно. Они обращаются вокруг своей звезды раз в 10,8 и 16,3 дня.
«Сравнительные атмосферные свойства планет в этой очень бедной металлами системе могут стать уникальным тестом для сценариев формирования планет», — заключают ученые.
Исследование команды было представлено на 237-м заседании Американского астрономического общества.
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