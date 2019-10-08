У Сатурна нашли еще 20 спутников. Он обогнал Юпитер

Команда астрономов во главе со Скоттом Шеппардом из Института науки Карнеги в Вашингтоне объявила об открытии 20 ранее неизвестных спутников Сатурна. Все луны не превышают 5 километров в поперечнике. 17 из них имеют ретроградные орбиты, то есть движутся вокруг Сатурна в направлении противоположном вращению планеты. Этим спутникам требуется более трех земных лет, чтобы пройти один круг вокруг Сатурна.

Астрофизики считают, что все эти мелкие луны когда-то являлись частью боле крупных спутников, которые были разрушены в ходе столкновения с пришедшими извне объектами, такими как астероиды или кометы. Это произошло уже после формирования Сатурна.

В прошлом году Шеппард обнаружил 12 новых спутников у Юпитера. Институт Карнеги организовал публичный конкурс, чтобы дать название пяти из них.

«Я был настолько взволнован общественным участием в конкурсе по именованию лун Юпитера, что мы решили сделать еще один, чтобы назвать эти недавно открытые сатурнианские спутники. На этот раз луны должны быть названы в честь гигантов из скандинавской, галльской или инуитской мифологии», – говорит Шеппард.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно отправить свое предложение в Твиттере на аккаунт @SaturnLunacy с хэштегом #NameSaturnsMoons.