У Земли появился новый естественный спутник

Астероид 2020 CD3 был открыт в ночь с 15 на 16 февраля 2020 года астрономами Теодором Прейном (Theodore Pruyne) и Качпером Вежчосом (Kacper Wierzchos). Оба исследователя входят в Каталинский небесный обзор (CSS) — проект, направленный на обнаружение околоземных астероидов: в том числе объектов, размер которых превышает 140 метров. Некоторые из обнаруженных астероидов классифицируются как потенциально опасные — это значит, что их орбита допускает приближение к Земле на расстояние, допускающее столкновение, а их размер достаточно велик, чтобы импакт нанес планете большой урон.
При обнаружении 2020 CD3 имел 20-ю звездную величину. Он был захвачен гравитационным полем Земли и стал временным спутником нашей планеты около трех лет назад. Астероид представляет собой углеродистое тело диаметром от 1,9 до 3,5 метров.
BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020
Несмотря на то, что количество подобных объектов на орбите Земли может измеряться тысячами, их чрезвычайно трудно обнаружить из-за небольших размеров. Кроме того, большинство астероидов проходят мимо нашей планеты или сгорают в ее атмосфере. Компьютерное моделирование 2012 года показало, что из 10 миллионов виртуальных астероидов лишь 18 тысяч попадают на околоземную орбиту.
Главной отличительной чертой 2020 CD3 стало то, что его можно считать вторым известным на сегодняшний день временным спутником Земли. Первым подобным объектом был астероид 2006 RH120, «сопровождавший» нашу планету в течение 18 месяцев — с 2006 по 2007 год.
Here's an animated GIF of our new mini-moon 2020 CD3, discovered by @WierzchosKacper. Rotating frame keeps the Earth/Sun line stationary. Orbital elements courtesy of IUA MPEC. https://t.co/dok3jn3G9hhttps://t.co/x1DXWLq2vm pic.twitter.com/O3eRaOIYjB— Tony Dunn (@tony873004) February 26, 2020
Подобные мини-луны чрезвычайно перспективны для исследования. Отправка космических кораблей к астероидам является дорогостоящим и трудоемким делом, и часто требует преодоления огромных расстояний. Если же астероид просто вращается вокруг Земли, до него намного легче добраться. Однако в случае с 2020 CD3 может быть уже слишком поздно: если оценка исследователей верна, временный спутник покинет орбиту Земли уже к апрелю.
Взгляните на новую экзопланету: она находится очень близко к Земле.