У Земли появился новый естественный спутник

Астероид 2020 CD3 был открыт в ночь с 15 на 16 февраля 2020 года астрономами Теодором Прейном (Theodore Pruyne) и Качпером Вежчосом (Kacper Wierzchos). Оба исследователя входят в Каталинский небесный обзор (CSS) — проект, направленный на обнаружение околоземных астероидов: в том числе объектов, размер которых превышает 140 метров. Некоторые из обнаруженных астероидов классифицируются как потенциально опасные — это значит, что их орбита допускает приближение к Земле на расстояние, допускающее столкновение, а их размер достаточно велик, чтобы импакт нанес планете большой урон.

При обнаружении 2020 CD3 имел 20-ю звездную величину. Он был захвачен гравитационным полем Земли и стал временным спутником нашей планеты около трех лет назад. Астероид представляет собой углеродистое тело диаметром от 1,9 до 3,5 метров.