Убежища на Марсе предложили строить из хитина

Хитин вырабатывается и метаболизируется большинством биологических организмов и составляет основную часть клеточных стенок грибов, экзоскелетов насекомых и рыбьей чешуи.
Команда под руководством Хавьера Фернандеса из Сингапурского университета технологии и дизайна решила создать материал, объединив волокно, сделанное из хитина, с минеральным материалом, имитирующим марсианский грунт.
Используя только базовые инструменты и простую химию, команда сумела создать гаечный ключ и уменьшенную модель марсианской среды обитания.
«Работая с простой химией, подходящей для ранних марсианских поселений, мы создали марсианский биолит, используя хитозан, полученный из кутикулы членистоногих путем обработки гидроксидом натрия, компонентом, который можно получить на Марсе путем электролитического гидролиза», — пишут авторы исследования.
По словам исследователей, новый материал может быть произведен без специального оборудования и с минимальными затратами энергии.
Уточняется, что команда пока не тестировала полученные предметы в условиях, имитирующих холодную и сухую атмосферу Марса.
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