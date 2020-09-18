Убежища на Марсе предложили строить из хитина

По словам исследователей, новый материал может быть произведен без специального оборудования и с минимальными затратами энергии.

Уточняется, что команда пока не тестировала полученные предметы в условиях, имитирующих холодную и сухую атмосферу Марса.

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