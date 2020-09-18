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Космос

Убежища на Марсе предложили строить из хитина

National Geographic Россия
18 сентября 2020
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Ученые создали материал, обладающий свойствами бетона, но намного более легкий.

Хитин вырабатывается и метаболизируется большинством биологических организмов и составляет основную часть клеточных стенок грибов, экзоскелетов насекомых и рыбьей чешуи.

Команда под руководством Хавьера Фернандеса из Сингапурского университета технологии и дизайна решила создать материал, объединив волокно, сделанное из хитина, с минеральным материалом, имитирующим марсианский грунт.

Используя только базовые инструменты и простую химию, команда сумела создать гаечный ключ и уменьшенную модель марсианской среды обитания.

«Работая с простой химией, подходящей для ранних марсианских поселений, мы создали марсианский биолит, используя хитозан, полученный из кутикулы членистоногих путем обработки гидроксидом натрия, компонентом, который можно получить на Марсе путем электролитического гидролиза», — пишут авторы исследования. 

«Полученный материал выглядит как бетон, но намного легче. Очень легкий камень. У нас есть путь к… производству зданий и инструментов, от 3D-печати до литья в формы с использованием всего лишь одного материала», — Хавьер Фернандес.

По словам исследователей, новый материал может быть произведен без специального оборудования и с минимальными затратами энергии. 

Уточняется, что команда пока не тестировала полученные предметы в условиях, имитирующих холодную и сухую атмосферу Марса.

Узнайте, как у белого карлика впервые нашли экзопланету — она в 10 раз больше самой звезды!

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