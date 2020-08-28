Ученые хотят отправить подлодку бороздить море Кракена на Титане

Спутник Сатурна Титан — единственное космическое тело помимо Земли, которое имеет плотную, богатую азотом атмосферу. Титан вообще довольно сильно похож на нашу планету: там есть реки, которые разливаются в большие озера и моря, а также грозовые облака, которые проливаются мощными ливнями. Правда, все это состоит не из воды, а из метана. Круговорот «воды», в котором метан превращается из жидкости в газ и обратно, очень похож на гидрологический цикл на Земле.

Моря Титана — море Кракена, море Лигеи и море Пунги — достигают сотен километров в ширину и до нескольких сотен метров в глубину и питаются разветвленными речными каналами. На поверхности спутника Сатурна также есть множество небольших озер с закругленными краями и крутыми берегами, которые обычно встречаются на равнинах.

Не за горами следующая миссия на Титан — зонд, запуск которого планируется в 2026 году, получил название Dragonfly («Стрекоза») и будет представлять из себя летательный аппарат с четырьмя двухвинтовыми роторами. Его вес на Титане составит около 400 килограмм, а тепло и электроэнергию он будет получать от радиоизотопного генератора. За чуть более чем два с половиной года, мультикоптер должен будет пролететь не менее 175 километров, последовательно изучая самые разные участки местности. Если все пойдет по плану, Dragonfly приземлится на Титане в 2034 году, а затем изучит сложный химический состав и потенциал обитаемости спутника.

Следующим шагом в исследовании Титана может стать подводная лодка, которую отправят изучать глубины моря Кракена. Идею этого аппарата презентовали в 2015 году. Агентство не выбрало идею субмарины, исследующей Титан, в качестве официальной миссии, но разработчики во главе со Стивеном Олесоном из научно-исследовательского центра Гленна при НАСА получили два раунда финансирования от программы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), которая направлена ​​на стимулирование разработки потенциально революционных исследовательских идей и технологии.