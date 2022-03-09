Ученые NASA вскрыли образец лунного грунта, доставленный на Землю 50 лет назад

Образец был собран последними астронавтами, находившимися на поверхности Луны.

13 декабря 1972 года командир миссии «Апполон-17» Юджин Сернан и астронавт Харрисон Шмитт, находясь на поверхности Луны, наполнили две стальные трубки длиной 35 сантиметров лунным реголитом, запаяв одну из них, а другую поместив в обычный незапечатанный контейнер. Оба образцы были возвращены на Землю.

Теперь ученые NASA из Космического центра Джонсона в Хьюстоне вскрывают первую трубку, которая оставалась плотно закрытой все эти годы.

«Космическое агентство знало, что наука и технологии будут развиваться и позволят ученым изучать материал по-новому», – Лори Глейз, директор отдела планетарных наук NASA.

Вторая незапечатанная трубка этой миссии была открыта в 2019 году. Слои лунного грунта сохранились, и образец дал представление о таких явлениях, как оползни в безвоздушных местах.

Поскольку открываемый сейчас образец был запечатан, он может содержать что-то помимо камней и почвы, например, газ. Трубка могла содержать летучие вещества, которые испаряются при нормальной температуре, такие как водяной лед и углекислый газ. Материалы на дне пробирки были очень холодными во время их сбора.

Ожидается, что количество этих газов в образце будет очень низким, поэтому ученые используют специальное устройство, разработанное командой Вашингтонского университета в Сент-Луисе, для извлечения и сбора газа.

Еще один инструмент был разработан в Европейском космическом агентстве (ESA). Он предназначен для прокалывания образца и улавливания газов по мере их выхода. Местные ученые назвали этот инструмент «открывашкой Аполлона».

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Сотрудники NASA сообщают, что пока все идет по плану: уплотнение на внутренней пробирке с образцом кажется неповрежденным. Теперь процесс прокалывания идет полным ходом, и этот специальный «консервный нож» готов улавливать любые газы, которые могут выйти из трубки.

Для идентификации газов будут применяться современные технологии масс-спектрометрии. Газ также можно разделить на крошечные образцы для изучения другими исследователями.

«Каждый анализируемый газовый компонент может помочь рассказать иную часть истории о происхождении и эволюции летучих веществ на Луне и в ранней Солнечной системе», – пояснила Франческа Макдональд, руководитель проекта в ESA.

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