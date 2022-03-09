Рейтинг@Mail.ru

авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Космос

Ученые NASA вскрыли образец лунного грунта, доставленный на Землю 50 лет назад

National Geographic Россия

Фото: NASA
Фото: NASA

Фото: NASA

Образец был собран последними астронавтами, находившимися на поверхности Луны.

13 декабря 1972 года командир миссии «Апполон-17» Юджин Сернан и астронавт Харрисон Шмитт, находясь на поверхности Луны, наполнили две стальные трубки длиной 35 сантиметров лунным реголитом, запаяв одну из них, а другую поместив в обычный незапечатанный контейнер. Оба образцы были возвращены на Землю.

Теперь ученые NASA из Космического центра Джонсона в Хьюстоне вскрывают первую трубку, которая оставалась плотно закрытой все эти годы. 

«Космическое агентство знало, что наука и технологии будут развиваться и позволят ученым изучать материал по-новому», – Лори Глейз, директор отдела планетарных наук NASA.

Вторая незапечатанная трубка этой миссии была открыта в 2019 году. Слои лунного грунта сохранились, и образец дал представление о таких явлениях, как оползни в безвоздушных местах.

Поскольку открываемый сейчас образец был запечатан, он может содержать что-то помимо камней и почвы, например, газ. Трубка могла содержать летучие вещества, которые испаряются при нормальной температуре, такие как водяной лед и углекислый газ. Материалы на дне пробирки были очень холодными во время их сбора.

Ожидается, что количество этих газов в образце будет очень низким, поэтому ученые используют специальное устройство, разработанное командой Вашингтонского университета в Сент-Луисе, для извлечения и сбора газа.

Еще один инструмент был разработан в Европейском космическом агентстве (ESA). Он предназначен для прокалывания образца и улавливания газов по мере их выхода. Местные ученые назвали этот инструмент «открывашкой Аполлона».

Китайский посадочный модуль «Чанъэ-5» обнаружил воду на Луне

Китайский посадочный модуль «Чанъэ-5» обнаружил воду на Луне

Сотрудники NASA сообщают, что пока все идет по плану: уплотнение на внутренней пробирке с образцом кажется неповрежденным. Теперь процесс прокалывания идет полным ходом, и этот специальный «консервный нож» готов улавливать любые газы, которые могут выйти из трубки.

Для идентификации газов будут применяться современные технологии масс-спектрометрии. Газ также можно разделить на крошечные образцы для изучения другими исследователями.

«Каждый анализируемый газовый компонент может помочь рассказать иную часть истории о происхождении и эволюции летучих веществ на Луне и в ранней Солнечной системе», – пояснила Франческа Макдональд, руководитель проекта в ESA.

Посмотрите на странные стеклянные шарики, которые луноход обнаружил на обратной стороне Луны.

Читайте также

Ученые NASA вскрыли образец лунного грунта, доставленный на Землю 50 лет назад

Обломок неизвестной ракеты врезался в Луну

Межпланетная станция Europa Clipper полетит к ледяному спутнику Юпитера

Куда пропала черная дыра в тысяче световых лет от Земли?

На Солнце образовалось гигантское пятно размером с Землю

Рекомендации

Фотоаппарат generic icon

Чистый взгляд на мир: наш экологичный фотопроект
Вопросительный знак, вопрос

Как хорошо ты знаешь Красную книгу? Тест
Ноутбук, компьютер

Фотограф тестирует ноутбук Vivobook Pro 16X OLED