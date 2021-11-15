Ученые обнаружили планеты «в скорлупе». Это новый класс космических объектов

Исследовательская группа использовала большой набор компьютерных моделей, чтобы выяснить, как различные комбинации планетных и звездных свойств влияют на толщину внешней твердой оболочки планеты. Они спрогнозировали, что древние и далекие от звезд миры имеют толстую и жесткую литосферу, но в некоторых обстоятельствах экзопланеты могут быть окружены хрупкой оболочкой толщиной всего в несколько километров.

Подобные миры ученые назвали планетами со «скорлупой». По своей структуре они могут напоминать низины на Венере. Ученые предполагают, что они есть, по крайней мере, на трех уже известных экзопланетах – TOI-1235b, HD 136352b и L 168-9b.

По оценкам исследователей, толщина хрупкого слоя на таких планетах составляет всего около одного километра, тогда как литосфера Земли и Марса, например, оценивается в 40 и 100 километров соответственно.

Ученые обнаружили, что температура поверхности планеты является основным фактором, определяющим толщину хрупких литосфер экзопланет, хотя свою роль играют также масса планеты, ее расстояние до звезды и даже возраст.