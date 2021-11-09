Ученые обнаружили сразу 35 новых гравитационных волн

В феврале 2016 года было объявлено об одном из самых значимых научных открытий XXI века – ученые экспериментально подтвердили существование гравитационных волн, которое было предсказано еще в начале прошлого века общей теорией относительности. Гравитационные телескопы LIGO и VIRGO тогда зафиксировали сигнал слияния двух черных дыр, которые находятся на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет от нас.

С тех пор астрономы зафиксировали еще 64 источника гравитационных волн, а после нового цикла наблюдений их количество достигло 90. Об открытии сразу 35 новых гравитационных волн сообщили ученые лабораторий LIGO (США), VIRGO (Италия) и KAGRA (Япония).

Гравитационную волну излучает любая материя, движущаяся с асимметричным ускорением, однако обнаружить ее экспериментально очень сложно – из-за ее весьма малой величины, с трудом поддающейся регистрации. Поэтому фиксация гравитационных волн на сегодняшний день возможна только от таких катаклизмов, как слияние черных дыр или нейтронных звезд.

Ученые сообщают, что из 35 обнаруженных событий 32, вероятнее всего, являются слиянием черных дыр. Однако два события, похоже, были вызваны поглощением черной дырой нейтронной звезды. Еще один сигнал оказался особенно странным: в этом случае черная дыра столкнулась с «загадочным объектом», масса которого примерно в 2,8 раза больше массы Солнца. По нынешним представлениям, это слишком много, чтобы быть нейтронной звездой, но слишком мало, чтобы оказаться черной дырой.