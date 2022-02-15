Ученые только что обнаружили самую большую галактику во Вселенной

Ее длина составляет 16,3 миллиона световых лет.

Астрономы обнаружили абсолютно «монструозную» галактику. Объект, получивший название Алкионей, находится в трех миллиардах световых лет от нас и простирается на 5 мегапарсеков. Его длина составляет 16,3 миллиона световых лет, и он представляет собой крупнейшую из известных структур галактического происхождения.

Гигантские радиогалактики – еще одна тайна во Вселенной, полной загадок. Они состоят из галактики-хозяина (это скопление звезд, вращающихся вокруг галактического ядра, содержащего сверхмассивную черную дыру), а также колоссальных струй и лопастей, вырывающихся из галактического центра.

Струи и лепестки таких галактик, взаимодействуя с межгалактической средой, действуют как синхротрон для ускорения электронов, производящих радиоизлучение.

Астрономы искали эти выбросы в данных, собранных радиоинтерферометром LOFAR – сетью, состоящей из 20 тысяч радиоантенн, распределенных по 52 точкам по всей Европе. Они повторно обработали данные с помощью нового инструмента, удалив компактные радиоисточники, которые могли мешать обнаружению диффузных радиолепестков, и скорректировав оптические искажения.

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Полученные изображения, по их словам, представляют собой результат наиболее точного поиска лепестков радиогалактики из проводившихся. Ну, а затем астрономы использовали лучший из доступных инструментов распознавания образов для определения местоположения своей цели – собственные глаза. Именно так они нашли Алкионей, названный так в честь гиганта из древнегреческой мифологии, заклятого противника Геракла.

Изучив объект, исследователи обнаружили, что в центре разросшегося Аликонея находится довольно обычная эллиптическая галактика с массой в 240 миллиардов раз больше Солнечной. Масса ее сверхмассивной черной дыры составляет примерно 400 миллионов солнечных масс.

Оба эти параметра на самом деле находятся на нижнем уровне для гигантских радиогалактик и могут дать некоторые подсказки относительно того, что движет ростом радиолепестков.

«Если не учитывать геометрию, Алкионей и его хозяин подозрительно обычны: общая низкочастотная плотность светимости, масса звезды и масса сверхмассивной черной дыры тут ниже, чем у средних гигантских радиогалактик, хотя и аналогичны им. Таким образом, стало понятно, что для выращивания гигантских галактик не требуются очень массивные галактики и черные дыры в центре», – авторы исследования.

Возможно, Алкионей находится в области пространства с меньшей плотностью, чем в среднем, что может способствовать его расширению, или что взаимодействие с космической паутиной играет роль в росте объекта. Однако, что бы ни стояло за этим, исследователи считают, что Алкионей все еще растет и еще больше расширяется во тьме Космоса.