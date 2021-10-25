Удивительное фото: очень юная экзопланета на снимке телескопа

На сегодняшний день астрономы обнаружили уже тысячи экзопланет, но большая часть из них была найдена транзитным методом, основанным на обнаружении падения светимости звезды во время прохождения планеты перед ее диском. Наблюдение экзопланеты напрямую – чрезвычайно редкое событие, и до 2004 года этого не удавалось сделать никому.
Теперь к паре десятков экзопланет, которые можно наблюдать прямо в телескоп, добавилась еще одна. И хотя название у нее невзрачное, – 2M0437b – ей есть чем похвастаться: это одна из самых молодых экзопланет, изображение которой удавалось получить астрономам.
Планета и ее родительская звезда находятся в звездной «колыбели» под названием Облако Тельца. По оценкам исследователей, планета в несколько раз массивнее Юпитера. Она образовалась вместе со своей звездой несколько миллионов лет назад, примерно в то время, когда главные Гавайские острова впервые появились над океаном. 2M0437b находится в сотню раз дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца.
Обычно экзопланеты, столь далекие от своей звезды, слишком холодны, чтобы испускать инфракрасное излучение, но здесь играет роль молодость 2M0437b, которая по-прежнему очень горяча из-за интенсивных процессов планетарного формирования. Исследователи оценивают температуру поверхности планеты от 1127 до 1227 градусов по Цельсию. Это означает, что она излучает свет в инфракрасном диапазоне, которого достаточно, чтобы ее можно было увидеть на расстоянии 417 световых лет от нас.
Впервые 2M0437b была обнаружена в 2018 году с помощью телескопа Subaru на Гавайях. Этот телескоп принадлежит японской национальной обсерватории, но расположен он в гавайской обсерватории Мауна-Кеа. Мауна-Кеа – международный проект, включающий ряд независимых исследовательских центров. Их телескопы расположены на вершине одноименного вулкана.
Последующие наблюдения экзопланеты в ближнем инфракрасном диапазоне проводились с помощью обсерватории У. М. Кека. В течение трех лет исследовательская группа отслеживала движение ее родительской звезды по небу и смогла подтвердить, что 2M0437b движется вместе с ней.
Команда считает, что экзопланета станет отличным кандидатом для последующих наблюдений с помощью космического телескопа «Хаббл». Эти наблюдения должны помочь ограничить свойства звезды. Мы не знаем точно, сколько ей лет и какова ее масса. «Хаббл» также может обнаружить химические сигнатуры в атмосфере 2M0437b, что, в свою очередь, даст гораздо больше информации о том, как она образовалась.
«Чтобы сделать это открытие, потребовались два крупнейших телескопа в мире, технология адаптивной оптики и чистое небо над обсерваторией Мауна-Кеа. Мы все с нетерпением ждем новых открытий и более подробных исследований таких планет с помощью технологий и телескопов будущего», – отмечает астроном Майкл Лю из Гавайского университета.