Удивительное фото: очень юная экзопланета на снимке телескопа

Планета и ее родительская звезда находятся в звездной «колыбели» под названием Облако Тельца. По оценкам исследователей, планета в несколько раз массивнее Юпитера. Она образовалась вместе со своей звездой несколько миллионов лет назад, примерно в то время, когда главные Гавайские острова впервые появились над океаном. 2M0437b находится в сотню раз дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца.

Обычно экзопланеты, столь далекие от своей звезды, слишком холодны, чтобы испускать инфракрасное излучение, но здесь играет роль молодость 2M0437b, которая по-прежнему очень горяча из-за интенсивных процессов планетарного формирования. Исследователи оценивают температуру поверхности планеты от 1127 до 1227 градусов по Цельсию. Это означает, что она излучает свет в инфракрасном диапазоне, которого достаточно, чтобы ее можно было увидеть на расстоянии 417 световых лет от нас.

Впервые 2M0437b была обнаружена в 2018 году с помощью телескопа Subaru на Гавайях. Этот телескоп принадлежит японской национальной обсерватории, но расположен он в гавайской обсерватории Мауна-Кеа. Мауна-Кеа – международный проект, включающий ряд независимых исследовательских центров. Их телескопы расположены на вершине одноименного вулкана.

Последующие наблюдения экзопланеты в ближнем инфракрасном диапазоне проводились с помощью обсерватории У. М. Кека. В течение трех лет исследовательская группа отслеживала движение ее родительской звезды по небу и смогла подтвердить, что 2M0437b движется вместе с ней.