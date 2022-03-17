«Уэбб» прислал свое первое четкое изображение звезды

Телескоп постепенно переходит в рабочий режим.

Представители NASA сообщили, что телескоп Джеймса Уэбба завершил последний этап тонкой настройки своей оптической системы.

«На этом ключевом этапе ввода в эксплуатацию элемента оптического телескопа каждый оптический параметр, который был проверен и протестирован, соответствует ожиданиям или превосходит их. Команда также не обнаружила критических проблем и заметного загрязнения или блокировки оптического пути "Уэбба". Обсерватория может успешно собирать свет от удаленных объектов и без проблем передавать его своим приборам», – говорится в сообщении космического агентства.

Чтобы протестировать систему, «Уэбб» сделал изображение звезды, которая имеет обозначение 2MASS J17554042+6551277. Этот объект, находящийся в двух тысячах световых лет от нас, примерно в 16 раз ярче Солнца, поэтому он был признан оптимальной целью для телескопа.

Красный фильтр использовался для оптимизации визуального контраста; и, хотя телескоп просто навел объектив на звезду, его инструменты настолько чувствительны, что на снимке уже можно увидеть фоновые звезды и галактики.

«Теперь мы достигли того, что называется юстировкой телескопа с ограничением дифракции. Изображения сфокусированы настолько точно, насколько это позволяют законы физики. Это максимально четкое изображение, которое вы можете получить с помощью телескопа такого размера», – Маршалл Перрин, сотрудник миссии «Уэбба».

В течение следующих шести недель команда миссии проведет оставшиеся этапы настройки перед окончательной подготовкой научного инструмента. Ученые дополнительно настроят телескоп, чтобы включить в него спектрограф ближнего инфракрасного диапазона, инструмент среднего инфракрасного диапазона, а также формирователь изображения ближнего инфракрасного диапазона и безщелевой спектрограф.

На этом этапе процесса алгоритм оценит производительность каждого инструмента, а затем рассчитает окончательные поправки, необходимые для достижения совместимости телескопа со всеми научными инструментами. После этого начнется последний этап выравнивания «Уэбба», и команда исправит любые небольшие остаточные ошибки позиционирования в сегментах зеркала.

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Затем «Уэбб» начнет последние приготовления к научной работе. Ожидается, что первые научные наблюдения с телескопа будут получены летом.

Ожидается, что телескоп покажет нам далекие уголки Вселенной и даст больше информации о том, как образовались звезды и галактики. Предполагается, что в число возможностей «Уэбба» войдет непосредственное наблюдение экзопланет. Также он изучит объекты внутри Солнечной системы. В числе первых его зеркала будут направлены на спутник Юпитера – Европу, и на спутник Сатурна – Энцелад.