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Космос

«Уэбб» вышел на свою рабочую орбиту

National Geographic Россия
25 января 2022
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Фото: NASA
Важнейшая веха миссии.

Космический телескоп Джеймса Уэбба запустил двигатели и достиг своей орбиты примерно в 1,5 млн километров от нашей планеты, что стало ключевой вехой в его миссии. 

В понедельник космическая обсерватория запустила свои двигатели на пять минут, чтобы достичь второй точки Лагранжа, или L2, где она будет иметь доступ почти к половине неба в любой момент времени.

В этом регионе космоса «Уэбб» будет оставаться на одной линии с Землей по мере движения вокруг Солнца, позволяя специализированному козырьку защищать чувствительное оборудование от тепла и света. Чтобы гигантский зонтик мог обеспечить эффективную защиту, необходимо, чтобы Солнце, Земля и Луна находились в одном направлении, а холодная сторона обсерватории работала при температуре -225 по Цельсию.

Точка L2 системы Солнце-Земля является идеальным местом для расположения орбитальных космических обсерваторий и телескопов. Поскольку объект в точке L2 способен длительное время сохранять свою ориентацию относительно Солнца и Земли, производить его экранирование и калибровку становится гораздо проще. 

На гало-орбитах вокруг этой точки на 2021 год располагались аппараты Gaia и Спектр-РГ. Ранее там действовали такие телескопы как «Планк» и «Гершель».

Позиция «Уэбба» также обеспечит непрерывную связь с Землей через сеть дальнего космоса, которая обеспечивается тремя большими антеннами в Австралии, Испании и Калифорнии.

На следующем этапе миссии будет производиться тонкая настройка оптики телескопа и калибровка его научных инструментов. Ожидается, что «Уэбб» передаст свои первые изображения на Землю в июне–июле этого года.

Телескоп будет наблюдать Вселенную в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне — на длинах волн, превышающих видимый свет. Для этого он оснащен набором современных фотоаппаратов, спектрографов и коронографов.

Предполагается, что в число возможностей нового телескопа войдет непосредственное наблюдение экзопланет. Также он изучит объекты внутри Солнечной системы. В числе первых его зеркала будут направлены на спутник Юпитера Европу и на спутник Сатурна — Энцелад.

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