«Уэбб» вышел на свою рабочую орбиту

Космический телескоп Джеймса Уэбба запустил двигатели и достиг своей орбиты примерно в 1,5 млн километров от нашей планеты, что стало ключевой вехой в его миссии.
В понедельник космическая обсерватория запустила свои двигатели на пять минут, чтобы достичь второй точки Лагранжа, или L2, где она будет иметь доступ почти к половине неба в любой момент времени.
В этом регионе космоса «Уэбб» будет оставаться на одной линии с Землей по мере движения вокруг Солнца, позволяя специализированному козырьку защищать чувствительное оборудование от тепла и света. Чтобы гигантский зонтик мог обеспечить эффективную защиту, необходимо, чтобы Солнце, Земля и Луна находились в одном направлении, а холодная сторона обсерватории работала при температуре -225 по Цельсию.
Another milestone complete! ✅— ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) January 24, 2022
Today's orbital insertion burn today was a success! #Webb has now arrived to its final orbit around the second Sun-Earth Lagrange point ("L2") around 1.5 million kilometres away (animation 👇). Details: https://t.co/DlriNEVjcM 📷: @NASAGoddard pic.twitter.com/guBF1eubSP
Точка L2 системы Солнце-Земля является идеальным местом для расположения орбитальных космических обсерваторий и телескопов. Поскольку объект в точке L2 способен длительное время сохранять свою ориентацию относительно Солнца и Земли, производить его экранирование и калибровку становится гораздо проще.
На гало-орбитах вокруг этой точки на 2021 год располагались аппараты Gaia и Спектр-РГ. Ранее там действовали такие телескопы как «Планк» и «Гершель».
Позиция «Уэбба» также обеспечит непрерывную связь с Землей через сеть дальнего космоса, которая обеспечивается тремя большими антеннами в Австралии, Испании и Калифорнии.
🏠 Home, home on Lagrange! We successfully completed our burn to start #NASAWebb on its orbit of the 2nd Lagrange point (L2), about a million miles (1.5 million km) from Earth. It will orbit the Sun, in line with Earth, as it orbits L2. https://t.co/bsIU3vccAj #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/WDhuANEP5h— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 24, 2022
На следующем этапе миссии будет производиться тонкая настройка оптики телескопа и калибровка его научных инструментов. Ожидается, что «Уэбб» передаст свои первые изображения на Землю в июне–июле этого года.
Телескоп будет наблюдать Вселенную в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне — на длинах волн, превышающих видимый свет. Для этого он оснащен набором современных фотоаппаратов, спектрографов и коронографов.
Предполагается, что в число возможностей нового телескопа войдет непосредственное наблюдение экзопланет. Также он изучит объекты внутри Солнечной системы. В числе первых его зеркала будут направлены на спутник Юпитера Европу и на спутник Сатурна — Энцелад.