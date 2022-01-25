«Уэбб» вышел на свою рабочую орбиту

Космический телескоп Джеймса Уэбба запустил двигатели и достиг своей орбиты примерно в 1,5 млн километров от нашей планеты, что стало ключевой вехой в его миссии.

В понедельник космическая обсерватория запустила свои двигатели на пять минут, чтобы достичь второй точки Лагранжа, или L2, где она будет иметь доступ почти к половине неба в любой момент времени.

В этом регионе космоса «Уэбб» будет оставаться на одной линии с Землей по мере движения вокруг Солнца, позволяя специализированному козырьку защищать чувствительное оборудование от тепла и света. Чтобы гигантский зонтик мог обеспечить эффективную защиту, необходимо, чтобы Солнце, Земля и Луна находились в одном направлении, а холодная сторона обсерватории работала при температуре -225 по Цельсию.