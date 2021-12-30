«Уэббу» предрекали быструю смерть. Сколько он продержится в космосе на самом деле?

Внимание астрономов всего мира сегодня приковывает путешествие космического телескопа Джеймса Уэбба к гало-орбите во второй точке Лагранжа в системе Земля – Солнце (L2), где он начнет свою работу и, вероятно, заглянет в самое детство нашей Вселенной.

Эксперты изначально предупреждали, что «Уэбб» не будет настоящим преемником легендарного «Хаббла», и причина этого прежде всего заключается в сроке его работы. Если космический телескоп «Хаббл», который трудится во благо науки уже более 30 лет, изначально разрабатывался как своеобразный конструктор с возможностью ремонта прямо на орбите всего в 500 км от Земли, то удаленность «Уэбба» в 1,6 миллиона км от нашей планеты не предполагает возможности астронавтов вмешаться в его работу.

Разработчики «Уэбба» изначально заявляли о минимальном сроке миссии в пять лет с возможностью ее продления до десяти лет, но теперь они обнародовали данные, согласно которым телескоп сможет проработать дольше.

Команда NASA проанализировала начальную траекторию движения «Уэбба» после его запуска и обнаружила, что ракета Ariane 5, совершавшая запуск, справилась со своей задачей значительно лучше, чем ожидалось – для корректировки курса потребовалось меньше топлива, чем предполагалось изначально.