«Уэббу» предрекали быструю смерть. Сколько он продержится в космосе на самом деле?

Внимание астрономов всего мира сегодня приковывает путешествие космического телескопа Джеймса Уэбба к гало-орбите во второй точке Лагранжа в системе Земля – Солнце (L2), где он начнет свою работу и, вероятно, заглянет в самое детство нашей Вселенной.
Эксперты изначально предупреждали, что «Уэбб» не будет настоящим преемником легендарного «Хаббла», и причина этого прежде всего заключается в сроке его работы. Если космический телескоп «Хаббл», который трудится во благо науки уже более 30 лет, изначально разрабатывался как своеобразный конструктор с возможностью ремонта прямо на орбите всего в 500 км от Земли, то удаленность «Уэбба» в 1,6 миллиона км от нашей планеты не предполагает возможности астронавтов вмешаться в его работу.
Разработчики «Уэбба» изначально заявляли о минимальном сроке миссии в пять лет с возможностью ее продления до десяти лет, но теперь они обнародовали данные, согласно которым телескоп сможет проработать дольше.
Команда NASA проанализировала начальную траекторию движения «Уэбба» после его запуска и обнаружила, что ракета Ariane 5, совершавшая запуск, справилась со своей задачей значительно лучше, чем ожидалось – для корректировки курса потребовалось меньше топлива, чем предполагалось изначально.
В результате главные двигатели и восемь двигателей меньшего размера «Уэбба» имеют больший оставшийся запас из 43 галлонов гидразинового топлива и 21 галлонов окислителя тетроксида диазота, первоначально загруженных на борт.
Ракетное топливо – самый значимый фактор, ограничивающий срок службы миссии. Поскольку оно необходимо для удержания станции и контроля ориентации на орбите – чем больше его количество, тем дольше может длиться миссия. Теперь в NASA заявляют, что у «Уэбба» достаточно топлива, чтобы оставаться в эксплуатации более десяти лет, при условии, что никакой другой инструмент не выйдет из строя.
В настоящее время «Уэбб» уже прошел процесс развертывания своих солнечных панелей, опорной башни и всех слоев теплозащитного экрана. Чтобы все прошло совсем гладко, на телескопе должны полностью развернуться все сегменты его зеркала общей площадью 27 квадратных метров. За это отвечают 126 небольших моторов, ни один из которых не должен выйти из строя.
На сегодняшний день «Уэбб» преодолел более 43% своего пути к L2. Выйти на свою орбиту он должен к 23 января. Сотрудники миссии заявляли, что первые научные данные с телескопа мы получим примерно через полгода.