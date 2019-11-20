Украина разработала аппарат для поиска полезных ископаемых на Луне: видео

Концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов был разработан украинским КБ «Южное» и представлен на Dubai Airshow 2019.

«Проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 килограммов с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием.

В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне», – говорится в сообщении на сайте КБ. Оно сопровождается 3D-роликом, в котором продемонстрирована трасса полета, облик посадочного аппарата, его прилунение и взятие проб грунта, перелет на новое место. В конце видео указывается, что аппарат является первым практическим шагом для будущего лунного города.