Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Космос

Украина разработала аппарат для поиска полезных ископаемых на Луне: видео

20 ноября 2019
Лунный лендер
Устройство сможет перевозить до 150 кг грузов.

Концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов был разработан украинским КБ «Южное» и представлен на Dubai Airshow 2019.

«Проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 килограммов с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием. 

В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне», – говорится в сообщении на сайте КБ. Оно сопровождается 3D-роликом, в котором продемонстрирована трасса полета, облик посадочного аппарата, его прилунение и взятие проб грунта, перелет на новое место. В конце видео указывается, что аппарат является первым практическим шагом для будущего лунного города.

Ранее директор КБ «Южное» Александр Дегтярев заявлял, что конструкторское бюро предложило создать на Луне экспериментальную промышленно-исследовательскую базу. По его словам, Украина может стать научным и технологическим лидером в новом этапе освоения спутника Земли. 

КБ «Южное» совместно с организациями-партнерами создало девять типов космических ракет-носителей, с использованием которых произведено около 500 запусков и выведено на орбиты более 1100 космических аппаратов. Также бюро принимает участие в эксплуатации американской ракеты-носителя среднего класса «Антарес» для доставки грузов на Международную космическую станцию и создании ракеты-носителя «Циклон-4М», предназначенной для запусков космических аппаратов с территории Канады.

Взгляните на уникальное фото: темная сторона Луны на фоне Земли.