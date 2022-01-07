Умирающая звезда в созвездии Ориона: первая в 2022 году фотография «Хаббла»

В декабре в космос отправился телескоп «Джеймс Уэбб» – орбитальная инфракрасная обсерватория, перед которой поставлено целых три сотни задач по семи основным направлениям астрономии. Срок работы телескопа составит как минимум пять лет. Первоначально планировалось, что он сменит телескоп «Хаббл», работающий уже три десятка лет, но тот по-прежнему бодро работает на орбите, и сроки его миссии недавно продлили в очередной раз.

Команда NASA, обслуживающая «Хаббл», опубликовала первую в этом году фотографию, полученную с его помощью, и назвали ее «Привет, 2022!». На снимке изображена планетарная туманность NGC 2022 – умирающая звезда, расположенная в созвездии Ориона, в восьми тысячах световых лет от Земли.