Умирающая звезда в созвездии Ориона: первая в 2022 году фотография «Хаббла»

В декабре в космос отправился телескоп «Джеймс Уэбб» – орбитальная инфракрасная обсерватория, перед которой поставлено целых три сотни задач по семи основным направлениям астрономии. Срок работы телескопа составит как минимум пять лет. Первоначально планировалось, что он сменит телескоп «Хаббл», работающий уже три десятка лет, но тот по-прежнему бодро работает на орбите, и сроки его миссии недавно продлили в очередной раз.
Команда NASA, обслуживающая «Хаббл», опубликовала первую в этом году фотографию, полученную с его помощью, и назвали ее «Привет, 2022!». На снимке изображена планетарная туманность NGC 2022 – умирающая звезда, расположенная в созвездии Ориона, в восьми тысячах световых лет от Земли.
Hello, 2022!— Hubble (@NASAHubble) January 4, 2022
In this case, the nebula called NGC 2022.
This #HubbleClassic view shows a planetary nebula, which is a confusing name because it has nothing to do with planets! It’s really just a dying star casting off its outer layers of material. pic.twitter.com/bXTLModJdY
NGC 2022 была открыта Уильямом Гершелем 28 декабря 1785 года. Ее можно рассмотреть даже в любительские телескопы среднего размера: она будет выглядеть как небольшое светлое пятно. Более мощная техника покажет объект в форме вытянутого сфероида. Слабое внешнее гало состоит из остатков вещества, выброшенного во время стадии эволюции звезд, носящей название «асимптотическая ветвь гигантов».
Правда, планетарные туманности не имеют никакого отношения к планетам. Их название всего лишь отдает дань истории астрономии: на более ранних телескопах такие объекты выглядели круглыми и казались первым астрономам похожими на планеты.
Некоторым планетарным туманностям дают отдельное имя, связанное с их внешним видом – вот, например, туманность NGC 2024 «Пламя». Для NGC 2022 имени придумано не было, зато номер, под которым она внесена в каталог, символизирует наступивший год.
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