Уникальное явление Юпитера: 7 штормов образовали правильный шестиугольник
Во время последнего пролета на высоте 3500 километров над облачными вершинами Юпитера космический зонд «Юнона» (Junо) зафиксировал на южном полюсе планеты систему из семи мощных штормов. Один из них располагается в центре, а шесть других окружают его, образуя гексагональную структуру. Подобная фигура из штормов не встречается больше нигде в Солнечной системе — отдаленно похож лишь шестиугольный шторм на северном полюсе Сатурна.
Исследователи заметили эти штормы еще в 2016 году, когда они были впервые обнаружены Junо с помощью оптических устройств и приборов для измерения инфракрасного излучения. Однако в то время ураганов было не семь, а шесть. Новый шторм разросся из меньшего по размерам и присоединился к общей системе. Исследователи выяснили, что скорость ветра в нем достигает 362 километров в час.
Шесть больших штормов сопоставимы по размерам с Австралией, а новый — примерно в два раза меньше. Однако исследователи прогнозируют, что он вскоре догонит остальные по площади.
«С каждым новым пролетом Juno мы убеждались в стабильности системы штормов. Ни один из шести циклонов не показывал признаков ослабления, и не сдвигался. Однако во время 22-го приближения к планете зонд заметил появление седьмого шторма, присоединившегося к остальным», — Скотт Болтон, руководитель миссии Juno.
Ученые продолжат наблюдение за штормами. Они рассчитывают получить больше данных о физике движения жидкостей и процессах, протекающих в атмосфере планеты-гиганта.