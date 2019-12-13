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Космос

Уникальное явление Юпитера: 7 штормов образовали правильный шестиугольник

13 декабря 2019
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NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM
Фото: Семь штормов на юге Юпитера (2019)
Юпитер
Южный полюс Юпитера в декабре 2017 года
Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt
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Штормы на Юпитере в пастельных тонах
Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
На планете есть не менее интересные объекты, чем Большое Красное Пятно.

Во время последнего пролета на высоте 3500 километров над облачными вершинами Юпитера космический зонд «Юнона» (Junо) зафиксировал на южном полюсе планеты систему из семи мощных штормов. Один из них располагается в центре, а шесть других окружают его, образуя гексагональную структуру. Подобная фигура из штормов не встречается больше нигде в Солнечной системе — отдаленно похож лишь шестиугольный шторм на северном полюсе Сатурна.

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Шестиугольник на северном полюсе Сатурна в ярких красках (2013)
Фото: NASA/JPL-Caltech/SSI
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Шестиугольник на северном полюсе Сатурна (2014)
Фото: Wikimedia Commons

Исследователи заметили эти штормы еще в 2016 году, когда они были впервые обнаружены Junо с помощью оптических устройств и приборов для измерения инфракрасного излучения. Однако в то время ураганов было не семь, а шесть. Новый шторм разросся из меньшего по размерам и присоединился к общей системе. Исследователи выяснили, что скорость ветра в нем достигает 362 километров в час.

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NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM Шесть штормов на юге Юпитера (2016)

Шесть больших штормов сопоставимы по размерам с Австралией, а новый — примерно в два раза меньше. Однако исследователи прогнозируют, что он вскоре догонит остальные по площади.

«С каждым новым пролетом Juno мы убеждались в стабильности системы штормов. Ни один из шести циклонов не показывал признаков ослабления, и не сдвигался. Однако во время 22-го приближения к планете зонд заметил появление седьмого шторма, присоединившегося к остальным», — Скотт Болтон, руководитель миссии Juno.

Ученые продолжат наблюдение за штормами. Они рассчитывают получить больше данных о физике движения жидкостей и процессах, протекающих в атмосфере планеты-гиганта.  