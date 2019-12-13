Уникальное явление Юпитера: 7 штормов образовали правильный шестиугольник

Шесть больших штормов сопоставимы по размерам с Австралией, а новый — примерно в два раза меньше. Однако исследователи прогнозируют, что он вскоре догонит остальные по площади.

«С каждым новым пролетом Juno мы убеждались в стабильности системы штормов. Ни один из шести циклонов не показывал признаков ослабления, и не сдвигался. Однако во время 22-го приближения к планете зонд заметил появление седьмого шторма, присоединившегося к остальным», — Скотт Болтон, руководитель миссии Juno.

Ученые продолжат наблюдение за штормами. Они рассчитывают получить больше данных о физике движения жидкостей и процессах, протекающих в атмосфере планеты-гиганта.