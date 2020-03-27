Уран стремительно теряет атмосферу

Именно этот беспорядок магнитного поля привлек внимание астрономов Джины ДиБраччо и Дэна Гершмана из Центра космических полетов имени Годдарда NASA. Они считают, что именно эта странность станет хорошим поводом отправить к Урану космическую миссию.

Изучив данные, собранные магнитометром «Вояджера-2», они заметили вспышку в магнитном поле. Обработав информацию, ученые пришли к выводу, что этот всплеск действительно представлял собой плазмоид примерно 204 000 километров в длину и 400 000 километров в поперечнике. Вероятно, он был наполнен ионизированным водородом, удаляющимся от планеты.

Согласно анализу исследователей, это показывает, что магнитное поле Урана воссоединяется в хвосте, как и у Земли. Это также предполагает, что внутренние силы играют роль в магнитной динамике планеты и обнаруживает механизм, посредством которого Уран теряет значительную массу.

Поскольку данным «Вояджера» уже более 30 лет, исследователи считают, что лучший способ узнать о плазмоидах и магнитосфере Урана больше — отправить к планете еще один зонд.

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