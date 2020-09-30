Утечку воздуха на МКС нашли в российском модуле

Утечка воздуха появилась на МКС в сентябре 2019 года, однако была достаточно небольшой, чтобы не предпринимать активных действий по её поиску. Однако в конце августа 2020 года её скорость возросла в два раза — станция начала терять около 220 граммов воздуха в сутки.

К сентябрю потери и вовсе достигли почти 1,4 килограмма воздуха в сутки. Чтобы найти источник утечки, все три члена экипажа — астронавт NASA Крис Кэссиди и космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер — переместились в служебный модуль «Звезда», закрыв люки во все остальные секции, чтобы Центр управления полетами проверил их на герметичность.

Четырёхдневные поиски не увенчались успехом, что подвело исследователей к мысли о том, что негерметичность локализована именно в российской «Звезде», где находится научная аппаратура. Сейчас ведётся поиск конкретного места возможной утечки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».