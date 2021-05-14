В 16 000 световых годах от Земли нашли одну из старейших звезд во Вселенной

Астрономы провели спектральный анализ звезды SPLUS J2104-0049 (полное наименование – SPLUS J210428.01-004934.2), которая расположена в 16 000 световых лет от Земли, и обнаружили в ней экстремально низкое количество тяжелых металлов. Ее состав говорит о раннем происхождении и делает это светило одной из старейших известных звезд во Вселенной.

Нам кажется, что мы довольно хорошо понимаем, как Вселенная прошла путь от Большого взрыва до богатого звездами периода, который мы переживаем сегодня. Однако первые звезды, которые начали мерцать в первозданной темноте, известные как звезды населения III, остаются загадкой.

Современные процессы звездообразования дают нам некоторые подсказки о том, как образовались эти ранние звезды, но пока мы их не обнаружим, придется основывать свое понимание этих объектов на неполной информации.

Некоторое представление о самом раннем поколении звезд дают нам светила населения II. Это самые древние из известных нам звезд, возраст которых превышает 10 миллиардов лет. Мы можем идентифицировать их по чрезвычайно низкому содержанию таких элементов, как углерод, железо, кислород, магний и литий.