В 2019 году «Юйту-2» нашел на Луне загадочное вещество. Теперь точно известно, что это

Таинственное «желеобразное» вещество, обнаруженное китайским луноходом «Юйту-2» в небольшом ударном кратере, оказалось породой, которая расплавилась от падения метеорита, а затем сформировала темно-зеленую блестящую стекловидную массу.
Впервые эта блестящая субстанция была найдена луноходом в конце июля 2019 года и попала в поле зрения китайских исследователей в ходе расшифровки дневника наблюдений «Юйту-2». Вещество было описано как «желеобразное», что является необычным описанием находки с сухой и пыльной Луны.
Более поздние изображения показали, что вещество действительно представляет собой нечто глянцевое, но, вероятно, вовсе не «желеобразное». Подробный анализ, проведенный по данным спектрометров видимого и ближнего инфракрасного диапазона, подтвердил эту гипотезу.
В частности, изображения позволили ученым из Академии наук Китая проанализировать отраженный от вещества свет и определить его химический состав.
«Согласно нашему анализу, реголит состоит в основном из плагиоклаза (около 45%), пироксена (7%) и оливина (6%) — довольно стандартно для лунной породы. Из-за плохого освещения состав стекловидного вещества было немного сложнее распознать, и нам удалось рассмотреть только плагиоклаз в количестве около 38%», — пишут исследователи.
Исследователи также определили, что материал темно-зеленоватого цвета имеет размеры примерно 52×16 сантиметров. Он очень похож на два образца, полученные в ходе миссий Аполлон 15 и 17: лунный образец 15466 и лунный образец 70019, соответственно. Оба эти образца, полученные из ударных кратеров, классифицируются как брекчия — тип породы, состоящий из обломков, скрепленных друг с другом более тонким материалом.
Исследователи пришли к выводу, что материал был сформирован во время удара метеорита. В результате воздействия высокой температуры часть реголита расплавилась и смешалась с нерасплавленным реголитом, образовав брекчию.
Ученые отмечают, что этот материал, был, вероятно, сформирован в другом месте. Диаметр кратера Фон Карман составляет всего 2 метра. Предполагаемый диаметр ударного элемента, который мог бы создать кратер, размером всего 2 сантиметра — слишком мал, чтобы создать ударный расплав 52×16 сантиметров.
«Следовательно, ударная расплавленная брекчия вряд ли образовалась в кратере, где она была обнаружена и, скорее всего, находилась в другом месте, после чего была выброшена в 2-метровый свежий кратер», — заключают исследователи.
Посмотрите, как прошла внезапная встреча гепарда и леопарда в африканской саванне.