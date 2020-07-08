В 2019 году «Юйту-2» нашел на Луне загадочное вещество. Теперь точно известно, что это

Таинственное «желеобразное» вещество, обнаруженное китайским луноходом «Юйту-2» в небольшом ударном кратере, оказалось породой, которая расплавилась от падения метеорита, а затем сформировала темно-зеленую блестящую стекловидную массу.

Впервые эта блестящая субстанция была найдена луноходом в конце июля 2019 года и попала в поле зрения китайских исследователей в ходе расшифровки дневника наблюдений «Юйту-2». Вещество было описано как «желеобразное», что является необычным описанием находки с сухой и пыльной Луны.

Более поздние изображения показали, что вещество действительно представляет собой нечто глянцевое, но, вероятно, вовсе не «желеобразное». Подробный анализ, проведенный по данным спектрометров видимого и ближнего инфракрасного диапазона, подтвердил эту гипотезу.

В частности, изображения позволили ученым из Академии наук Китая проанализировать отраженный от вещества свет и определить его химический состав.

«Согласно нашему анализу, реголит состоит в основном из плагиоклаза (около 45%), пироксена (7%) и оливина (6%) — довольно стандартно для лунной породы. Из-за плохого освещения состав стекловидного вещества было немного сложнее распознать, и нам удалось рассмотреть только плагиоклаз в количестве около 38%», — пишут исследователи.