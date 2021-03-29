В 340 миллионах лет от Земли заметили излучающую странные радиоволны «медузу»

Ходжсон и его коллеги отмечают, что две галактики в скоплении Abell 2877 совпадают с самыми яркими пятнами радиоволн в «голове» USS Jellyfish. Исследователи говорят, что в центрах этих галактик, вероятно, есть сверхмассивные черные дыры. Команда провела компьютерное моделирование и обнаружила, что черные дыры, вероятно, накапливали этот материал около двух миллиардов лет назад. При этом в окрестностях каждой из них образовались диски горячего газа, извергающие огромные струи электронов в окружающее скопление галактик.

Эти электроны вращались вокруг магнитных полей почти со скоростью света – и излучали радиоволны. Однако со временем они потеряли энергию и самые высокие радиочастоты в большинстве своем исчезли.

Мягкая газовая волна заставила электроны излучать радиоволны с самыми низкими энергиями и частотами, что дало USS Jellyfish тот экстремальный радиоспектр, который он имеет сегодня.