В 340 миллионах лет от Земли заметили излучающую странные радиоволны «медузу»

Ученые заметили, что фиксируемое ими странное радиоизлучение из далекого скопления галактик принимает форму гигантской медузы с головой и щупальцами. Необычная форма и радиоспектр могут свидетельствовать, что это межгалактический газ, омывающий галактики и содержащий электроны, давным-давно извергнутые огромными черными дырами.
Этот странный объект, простирающийся на 1,2 миллиона световых лет, находится в Abell 2877, скоплении галактик в 340 миллионах световых лет от Земли. Исследователи окрестили объект USS Jellyfish.
Торранс Ходжсон, коллега Джонстон-Холлит, анализировал данные с системы Murchison Widefield Array, комплекса радиотелескопов в Австралии, которые обнаруживают низкочастотные радиоволны.
Эти радиоволны имеют длину более метра и соответствуют фотонам, частицам света с самыми низкими энергиями. Примечательно, что USS Jellyfish примерно в 30 раз ярче на частоте 87,5 мегагерц (частота аналогична частоте FM-радиостанции), чем на частоте 185,5 МГц.
USS Jellyfish не имеет никакого отношения к ранее обнаруженным галактикам-медузам, говорит Джонстон-Холлит. Хотя они также населяют скопления галактик, это отдельные галактики, проходящие через горячий газ в скоплении. Горячий газ вытягивает из галактики ее собственный газ – так и образуется своеобразный шлейф из «щупалец». А гораздо более крупная USS Jellyfish, похоже, образовалась в результате взаимодействия межгалактического газа и электронов.
Ходжсон и его коллеги отмечают, что две галактики в скоплении Abell 2877 совпадают с самыми яркими пятнами радиоволн в «голове» USS Jellyfish. Исследователи говорят, что в центрах этих галактик, вероятно, есть сверхмассивные черные дыры. Команда провела компьютерное моделирование и обнаружила, что черные дыры, вероятно, накапливали этот материал около двух миллиардов лет назад. При этом в окрестностях каждой из них образовались диски горячего газа, извергающие огромные струи электронов в окружающее скопление галактик.
Эти электроны вращались вокруг магнитных полей почти со скоростью света – и излучали радиоволны. Однако со временем они потеряли энергию и самые высокие радиочастоты в большинстве своем исчезли.
Мягкая газовая волна заставила электроны излучать радиоволны с самыми низкими энергиями и частотами, что дало USS Jellyfish тот экстремальный радиоспектр, который он имеет сегодня.