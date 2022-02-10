В 45 световых годах от нас мертвая звезда пожирает остатки скалистой планеты. При чем тут Земля?

Астрономам впервые удалось найти прямые доказательства подобных планетарных катастроф.

Астрономы впервые увидели остатки мертвой планеты, которые сыпались на поверхность мертвой звезды. Этот процесс называется аккреция – падение на космическое тело из окружающего пространства под действием сил тяготения.

Наблюдения ученых подтвердили представления о том, что происходит со звездными системами в конце их жизни. Исследование велось с помощью рентгеновской космической обсерватории «Чандра».

Новые данные позволяют получить представление о жестоком будущем, которое может ожидать нашу планету и Солнце через миллиарды лет.

«Это открытие дает первое прямое свидетельство того, что белые карлики аккрецируют остатки старых планетарных систем. Исследование аккреции таким образом… [предлагает] заглянуть в вероятную судьбу тысяч известных экзопланетных систем, включая нашу собственную Солнечную систему», – Тим Каннингем, ведущий автор исследования из Уорикского университета в Ковентри.

Около 97% всех звезд Млечного Пути закончат свою жизнь как белые карлики, превратившись в сжатые комки электронно-ядерной плазмы, лишенные источников термоядерной энергии и светящиеся благодаря своей тепловой энергии.

Превращение Переход от яркой горящей звезды к белому карлику далеко не мирный. После того, как старая звезда сжигает остатки своего топлива, она превращается в красного гиганта, уничтожая любые планеты внутри звездной системы, которым не повезло оказаться поблизости. Вскоре после этого звезда сбрасывает свои внешние слои в результате мощного выброса горячего газа. В центре этого хаоса и рождается белый карлик – объект, сопоставимый по размерам с Землей, но в миллион раз более плотный, чем обычная звезда.

Ученые давно подозревали, что планеты или то, что от них осталось, могут продолжать вращаться на «кладбищах» звездных систем. Иногда эти планетарные остатки могут даже закручиваться по спирали на поверхности мертвой звезды и становиться частью карлика.

Исследователи подтвердили это, обнаружив следы тяжелых металлов, таких как железо и магний, смешанные с атмосферами мертвых звезд, что указывает на присутствие поглощенных кусков скалистых планет.

Обнаружена планета, которая вращается вокруг мертвой звезды читать

Однако до сих пор эти доказательства оставались косвенными. Используя рентгеновский телескоп «Чандра», авторы нового исследования сосредоточились на близлежащем белом карлике под названием G29-38, расположенном примерно в 45 световых годах от нас в созвездии Рыб. Об этом объекте уже было известно, что его атмосфера «загрязнена» металлами.

С помощью «Чандры» исследователи наблюдали за признаками мощных взрывов, исходящих с поверхности карлика, предполагая, что там происходит столкновение в реальном времени.

По яркости взрывов команда измерила их тепло и обнаружила, что плазма на поверхности звезды нагрелась выше миллиона градусов по Цельсию – это идеально согласуется с моделями планетарных тел, сталкивающихся с белыми карликами.