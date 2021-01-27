В 575 световых годах от Земли нашли «обнаженный» Юпитер без облаков

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядел бы обнаженный Юпитер без толстого слоя бурных облаков? Вряд ли. Что ж, экзопланета на расстоянии 575 световых лет может быть ответом на вопрос, который вы даже не думали задавать.

Газовый гигант под названием WASP-62b относится к типу горячих юпитеров и имеет чистую атмосферу, которая невероятно редко встречается у экзопланет. Это дает уникальную возможность приглядеться к гиганту внимательнее и увидеть, из чего эта атмосфера состоит.