В Америке впервые испытали кинетическую систему запуска ракет. По сути это гигантская катапульта
Более полувека человечество запускает спутники, орбитальные аппараты и людей в космос с помощью ракет с реактивной тягой. Стартап SpinLaunch с 2014 года занимается созданием альтернативной кинетической системы запуска, и теперь исследователям из проекта удалось добиться огромного прорыва в этой разработке: 22 октября SpinLaunch провел первое успешное испытание своей системы.
Компания построила на космодроме Америка в Нью-Мексико гигантский суборбитальный ускоритель с электроприводом, который состоит из вертикальной вакуумной камеры в форме диска диаметром около 100 метров. В этой технологии используется центрифуга с вакуумным уплотнением, которая вращает ракету, а затем выбрасывает ее в космос со скоростью до 8000 километров в час.
Затем ракета запускает свои двигатели на высоте примерно 60 километров, чтобы достичь орбитальной скорости в 28 200 километров в час. Как утверждают представители SpinLaunch, их технология позволит сократить потребление топлива в четыре раза и расходы – в 10 раз по сравнению с традиционными запусками ракет, а также совершать запуски на орбиту почти каждый день.
22 октября был проведен первый вертикальный запуск ускорителя на 20% от его полной мощности. В итоге тестовый снаряд длиной в три метра был выброшен на высоту в несколько километров.
Компания заявляет, что достижения в области электроники, которые позволяют использовать относительно небольшие конденсаторы, микросхемы и резисторы, дают возможность сделать эти компоненты защищенными, чтобы выдержать перегрузку 10 000 G в быстро вращающейся пусковой камере.
До сих пор в SpinLaunch неохотно делились информацией о своих успехах и, по словам основателя и гендиректора компании Джонатана Яни, на это есть свои причины.
На сегодняшний день стартап привлек 110 миллионов долларов от инвесторов, включая Kleiner Perkins, Google Ventures, Airbus Ventures, Catapult Ventures, Lauder Partners и McKinley Capital.
В текущем графике испытаний SpinLaunch компания проведет около 30 суборбитальных тестовых полетов в течение следующих шести-восьми месяцев с космодрома Америка.
В компании заявили, что еще предстоит проделать большую работу, прежде чем запуски в космос без ракетных двигателей станут реальностью, но нынешний успех позволяет смотреть с оптимизмом на эту перспективу. Если все пойдет по плану, SpinLaunch перейдет к коммерческому запуску ракет и спутников в конце 2024 года.