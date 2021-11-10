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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Космос

В Америке впервые испытали кинетическую систему запуска ракет. По сути это гигантская катапульта

National Geographic Россия
10 ноября 2021
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Фото: SpinLaunch
Эта технология может произвести революцию в ракетостроении.

Более полувека человечество запускает спутники, орбитальные аппараты и людей в космос с помощью ракет с реактивной тягой. Стартап SpinLaunch с 2014 года занимается созданием альтернативной кинетической системы запуска, и теперь исследователям из проекта удалось добиться огромного прорыва в этой разработке: 22 октября SpinLaunch провел первое успешное испытание своей системы. 

Компания построила на космодроме Америка в Нью-Мексико гигантский суборбитальный ускоритель с электроприводом, который состоит из вертикальной вакуумной камеры в форме диска диаметром около 100 метров. В этой технологии используется центрифуга с вакуумным уплотнением, которая вращает ракету, а затем выбрасывает ее в космос со скоростью до 8000 километров в час.

Затем ракета запускает свои двигатели на высоте примерно 60 километров, чтобы достичь орбитальной скорости в 28 200 километров в час. Как утверждают представители SpinLaunch, их технология позволит сократить потребление топлива в четыре раза и расходы – в 10 раз по сравнению с традиционными запусками ракет, а также совершать запуски на орбиту почти каждый день.

22 октября был проведен первый вертикальный запуск ускорителя на 20% от его полной мощности. В итоге тестовый снаряд длиной в три метра был выброшен на высоту в несколько километров. 

Компания заявляет, что достижения в области электроники, которые позволяют использовать относительно небольшие конденсаторы, микросхемы и резисторы, дают возможность сделать эти компоненты защищенными, чтобы выдержать перегрузку 10 000 G в быстро вращающейся пусковой камере.

До сих пор в SpinLaunch неохотно делились информацией о своих успехах и, по словам основателя и гендиректора компании Джонатана Яни, на это есть свои причины. 

«Я считаю, что чем более смелым и безумным является проект, тем лучше вам просто работать над ним, а не рассказывать об этом. Нам пришлось доказать себе, что мы действительно можем это осуществить», – Джонатан Яни.

На сегодняшний день стартап привлек 110 миллионов долларов от инвесторов, включая Kleiner Perkins, Google Ventures, Airbus Ventures, Catapult Ventures, Lauder Partners и McKinley Capital.

В текущем графике испытаний SpinLaunch компания проведет около 30 суборбитальных тестовых полетов в течение следующих шести-восьми месяцев с космодрома Америка.

В компании заявили, что еще предстоит проделать большую работу, прежде чем запуски в космос без ракетных двигателей станут реальностью, но нынешний успех позволяет смотреть с оптимизмом на эту перспективу. Если все пойдет по плану, SpinLaunch перейдет к коммерческому запуску ракет и спутников в конце 2024 года. 

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