В Америке впервые испытали кинетическую систему запуска ракет. По сути это гигантская катапульта

Более полувека человечество запускает спутники, орбитальные аппараты и людей в космос с помощью ракет с реактивной тягой. Стартап SpinLaunch с 2014 года занимается созданием альтернативной кинетической системы запуска, и теперь исследователям из проекта удалось добиться огромного прорыва в этой разработке: 22 октября SpinLaunch провел первое успешное испытание своей системы.

Компания построила на космодроме Америка в Нью-Мексико гигантский суборбитальный ускоритель с электроприводом, который состоит из вертикальной вакуумной камеры в форме диска диаметром около 100 метров. В этой технологии используется центрифуга с вакуумным уплотнением, которая вращает ракету, а затем выбрасывает ее в космос со скоростью до 8000 километров в час.

Затем ракета запускает свои двигатели на высоте примерно 60 километров, чтобы достичь орбитальной скорости в 28 200 километров в час. Как утверждают представители SpinLaunch, их технология позволит сократить потребление топлива в четыре раза и расходы – в 10 раз по сравнению с традиционными запусками ракет, а также совершать запуски на орбиту почти каждый день.

22 октября был проведен первый вертикальный запуск ускорителя на 20% от его полной мощности. В итоге тестовый снаряд длиной в три метра был выброшен на высоту в несколько километров.