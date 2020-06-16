В атмосфере Марса обнаружили зеленое свечение

«Орбитальный аппарат для исследования малых составляющих атмосферы» (Trace Gas Orbiter) совместной программы Европейского космического агентства и российской госкорпорации «Роскосмос» ExoMars наблюдал кислородное зеленоватое свечение в атмосфере Красной планеты, сообщается в пресс-релизе ЕSA. Это явление было впервые обнаружено вокруг планеты, отличной от Земли.

На Земле светящийся кислород вырабатывается во время полярных сияний, когда заряженные электроны из межпланетного пространства попадают в верхние слои атмосферы. Это управляемое кислородом излучение света дает полярным сияниям их характерный зеленый оттенок.

Аврора, однако, является лишь одним из способов освещения атмосферы. Атмосфера планет, включая Землю и Марс, светится постоянно как днем, так и ночью, поскольку солнечный свет взаимодействует с атомами и молекулами в атмосфере. Дневное и ночное свечения вызваны различающимися механизмами: ночное свечение происходит, когда разорванные молекулы рекомбинируют, а дневное свечение возникает, когда солнечный свет непосредственно заряжает атомы и молекулы, такие как азот и кислород.