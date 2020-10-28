В атмосфере Титана обнаружили странную органическую молекулу

Титан, будучи и так довольно необычным спутником Сатурна, оказался еще более странным. Астрономы обнаружили в его атмосфере циклопропенилиден (C3H2) — чрезвычайно редкую молекулу на основе углерода, которая настолько реактивна, что может существовать на Земле только в лабораторных условиях.

Подобное никогда раньше не обнаруживалось в нашей атмосфере, во всей Солнечной системе или где-либо ещё. Единственное другое место, где циклопропенилиден может оставаться стабильным — холодная пустота межзвездного пространства. Но он может стать строительным блоком для более сложных органических молекул, которые однажды могут привести к жизни.

«Мы воспринимаем Титан как реальную лабораторию, где мы можем увидеть химию, подобную той, что была на древней Земле, когда здесь зарождалась жизнь, — сказала астробиолог Мелисса Трейнер из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, один из главных ученых, собирающихся исследовать Луна в предстоящей миссии Dragonfly, запускаемой в 2027 году. — Мы будем искать молекулы большего размера, чем C3H2, но нам нужно знать, что происходит в атмосфере, чтобы понять химические реакции, которые приводят к образованию сложных органических молекул и дождю на поверхности».