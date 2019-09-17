В августе на поверхности Юпитера заметили вспышку. Ученые выяснили, что это было

Астрофотограф Этан Чаппел 7 августа 2019 года зафиксировал вспышку света на Юпитере. Она оказалось достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть через телескоп.

«Полагаю, что когда это произошло, я смотрел в небо на метеоры Персеид, поэтому я не видел вспышку во время записи. Впоследствии я заметил ее только благодаря программному обеспечению DeTeCt от Marc Delcroix, которое специально разработано для обнаружения этих вспышек», – говорит Чаппел.

Астрофизики пришли к выводу, что астероид взорвался примерно в 80 километрах над облачными вершинами Юпитера, выпустив энергию эквивалентную 240 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Это чуть более половины энергии 440-килотонного метеорного взрыва над Челябинском в 2013 году.