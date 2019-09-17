В августе на поверхности Юпитера заметили вспышку. Ученые выяснили, что это было

Астрофотограф Этан Чаппел 7 августа 2019 года зафиксировал вспышку света на Юпитере. Она оказалось достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть через телескоп.
«Полагаю, что когда это произошло, я смотрел в небо на метеоры Персеид, поэтому я не видел вспышку во время записи. Впоследствии я заметил ее только благодаря программному обеспечению DeTeCt от Marc Delcroix, которое специально разработано для обнаружения этих вспышек», – говорит Чаппел.
Астрофизики пришли к выводу, что астероид взорвался примерно в 80 километрах над облачными вершинами Юпитера, выпустив энергию эквивалентную 240 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Это чуть более половины энергии 440-килотонного метеорного взрыва над Челябинском в 2013 году.
Imaged Jupiter tonight. Looks awfully like an impact flash in the SEB. Happened on 2019-08-07 at 4:07 UTC. pic.twitter.com/KSis9RZrgP— Chappel Astro (@ChappelAstro) August 7, 2019
Основываясь на вспышке болида, ученые определили, что объект, вероятно, имел диаметр от 12 до 16 метров и массу около 450 тонн. Кривая блеска взрыва показывает состав каменистого железа с равными частями метеорного железа и силикатов, поэтому он скорее является астероидом, чем кометой.
Атмосферные метеорные взрывы не считаются особенно редкими на Юпитере, поскольку планета массивна и находится прямо рядом с поясом астероидов (хотя ее роль космического пылесоса, защищающего Землю, может быть преувеличена). Тем не менее эти вспышки слабые и краткие, поэтому большая часть из них остается незамеченной наблюдателями на Земле.