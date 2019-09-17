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Космос

В августе на поверхности Юпитера заметили вспышку. Ученые выяснили, что это было

17 сентября 2019
Вспышка на Юпитере
В верхних слоях атмосферы планеты взорвался астероид.

Астрофотограф Этан Чаппел 7 августа 2019 года зафиксировал вспышку света на Юпитере. Она оказалось достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть через телескоп.

«Полагаю, что когда это произошло, я смотрел в небо на метеоры Персеид, поэтому я не видел вспышку во время записи. Впоследствии я заметил ее только благодаря программному обеспечению DeTeCt от Marc Delcroix, которое специально разработано для обнаружения этих вспышек», – говорит Чаппел.

Астрофизики пришли к выводу, что астероид взорвался примерно в 80 километрах над облачными вершинами Юпитера, выпустив энергию эквивалентную 240 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Это чуть более половины энергии 440-килотонного метеорного взрыва над Челябинском в 2013 году.

 

Основываясь на вспышке болида, ученые определили, что объект, вероятно, имел диаметр от 12 до 16 метров и массу около 450 тонн. Кривая блеска взрыва показывает состав каменистого железа с равными частями метеорного железа и силикатов, поэтому он скорее является астероидом, чем кометой.

Атмосферные метеорные взрывы не считаются особенно редкими на Юпитере, поскольку планета массивна и находится прямо рядом с поясом астероидов (хотя ее роль космического пылесоса, защищающего Землю, может быть преувеличена). Тем не менее эти вспышки слабые и краткие, поэтому большая часть из них остается незамеченной наблюдателями на Земле.

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