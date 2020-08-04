В Большом Магеллановом облаке нашли затерянную нейтронную звезду

В феврале 1987 года астрономы наблюдали за гибелью массивной звезды на окраине туманности Тарантул в Большом Магеллановом облаке в 170 тысячах световых лет от Земли. Однако, когда фейерверк затих, ученые не увидели никаких признаков нейтронной звезды, которая должна была образоваться после взрыва.

Теперь, 33 года спустя, астрономы наконец увидели эту мертвую звезду, сияющую из густого облака затуманивающейся пыли в центре пылающих осколков ее собственных звездных внутренностей.

Существует несколько разновидностей сверхновых в зависимости от типа умирающей звезды. Те, которые производят нейтронную звезду — сверхновые типа II — начинаются со звезды, в 8-30 раз превышающей массу Солнца, которая становится все более нестабильной, поскольку в ней не хватает элементов для поддержки ядерного синтеза.

Наконец, она взрывается, выбрасывая свой внешний материал в космос, тогда как ее ядро разрушается в нейтронную звезду. В случае сверхновой 1987 года все произошло так, как ожидалось. Старый голубой сверхгигант под названием Сандулик-69 202, примерно в 20 раз превышающий массу Солнца, явил миру зрелищное световое шоу и был виден на Земле невооруженным взглядом.

Событие оставило после себя пылающий остаток сверхновой под названием SN 1987A. Но в центре астрономы не смогли найти следов ожидаемой новорожденной нейтронной звезды.

В ноябре прошлого года группа исследователей во главе с Филом Чиганом из Университета в Кардиффе объявила об обнаружении горячей яркой капли в ядре остатка сверхновой с помощью данных микроволновой обсерватории ALMA. По их словам, она соответствует нейтронной звезде.