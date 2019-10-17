На аукционе продадут 130 метеоритов в честь высадки человека на Луну

21 октября аукционный дом Lucien Paris проведет торги в честь 50-летия высадки человека на Луну. Всего на аукционе будут представлены 130 метеоритов, среди которых имеется 364-киллограммовый фрагмент знаменитого метеорита Mont-Dieu. Он был найден в деревне с населением 17 человек, расположенной в Арденнских горах на северо-востоке Франции.

Первоначальный вес метеорита был около тонны. Он был погружён в землю на глубине 70 сантиметров и извлечен в 2010 году золотоискателем Жан-Люком Биллардом. Хоть технически его обнаружил Биллард, о фрагменте было известно с 1994 года. В связи с этим возникли судебные тяжбы между французским правительством и золотоискателем, связанные с правом владения камнем. Спустя три года Жан-Люк Биллард выиграл в суде. Предполагается, что метеорит упал на Землю в конце XIX или начале XX века. Лот оценивается в 80-120 тысяч евро.