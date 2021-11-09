В далекой галактике ранней Вселенной нашли воду

Согласно новому анализу пары древних далеких галактик, вода присутствовала во Вселенной уже через 780 миллионов лет после Большого взрыва — когда возраст Вселенной составлял всего 5% от ее нынешнего.

Эти галактики возрастом 12,88 миллиарда лет находятся в процессе слияния в одну большую галактику, известную под общим названием SPT0311-58, и они являются одними из самых старых известных галактик во Вселенной.

Считается, что гравитационные нарушения, вызванные их взаимодействием, вызывают волну звездообразования, которая использует весь доступный молекулярный газ. Но этого газа все еще достаточно, чтобы астрономы могли вглядываться в него, получая спектральные сигнатуры, которые показывают присутствие определенных молекул.