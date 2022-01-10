В дальнем космосе обнаружили совершенно новый тип туманности
Туманности – одни из самых красивых объектов во Вселенной. Они представляют собой облака межзвездных газа, пыли и плазмы, которые выделяются в космосе благодаря излучению или поглощению излучения.
Первоначально туманностью называли любой рассеянный астрономический объект, включая галактики за пределами Млечного Пути. Галактика Андромеды, например, когда-то называлась туманностью Андромеды, а спиральные галактики в целом – спиральными туманностями.
Большинство туманностей имеют огромные размеры в сотни световых лет. Многие туманности видны благодаря флуоресценции, вызванной погруженными в них горячими звездами. Нечто подобное, но при этом принципиально новое недавно обнаружили астрономы.
Новый объект назвали галактической эмиссионной туманностью. В центре этого открытия находится двойная система YY Hya – периодическая переменная звезда, состоящая из оранжевого карлика (звезды класса K) и горячего белого карлика. Звезды расположены в общей газовой оболочке, испускаемой звездой, которая в конечном итоге стала белым карликом.
Внутри этой общей оболочки обе звезды продолжают развиваться поодиночке, а звездное излучение подсвечивает рассеянный газ.
Ранее астрономы обнаруживали двойные звезды в таком же расположении, но без полностью развитой оболочки. В случае YY Hya оболочка развернута на более чем 15 световых лет в поперечнике. Астрономы ожидают, что при таком размере оболочка будет искажена и разрушена другими звездами. Но YY Hya находится над галактической плоскостью, и эту туманность не беспокоят другие газовые облака.
Поскольку объект находится немного выше Млечного Пути, туманность могла развиваться в значительной степени без помех от других облаков в окружающем газе, пишут ученые.
Астрономы выяснили, что температура белого карлика в этой туманности составляет около 66 000 °C, что довольно много для таких объектов. Температура карлика К держится на уровне около 4400 °C. Оранжевый карлик имеет приблизительную массу нашего Солнца. Звезды быстро обращаются друг вокруг друга примерно за восемь часов и находятся на расстоянии всего 2,2 солнечного радиуса друг от друга.
Модели, построенные астрономами, предполагают, что белый карлик выбросил газовую оболочку около 500 000 лет назад.
Фрагмент туманности YY Hya был обнаружен еще в 1980-х годах, однако только сегодня астрономы из Университета Инсбрука определили, что она не относится к планетарным туманностям.
Посмотрите на сказочно красивую туманность «Вуаль».