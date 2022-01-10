В дальнем космосе обнаружили совершенно новый тип туманности

Туманности – одни из самых красивых объектов во Вселенной. Они представляют собой облака межзвездных газа, пыли и плазмы, которые выделяются в космосе благодаря излучению или поглощению излучения.

Первоначально туманностью называли любой рассеянный астрономический объект, включая галактики за пределами Млечного Пути. Галактика Андромеды, например, когда-то называлась туманностью Андромеды, а спиральные галактики в целом – спиральными туманностями.

Большинство туманностей имеют огромные размеры в сотни световых лет. Многие туманности видны благодаря флуоресценции, вызванной погруженными в них горячими звездами. Нечто подобное, но при этом принципиально новое недавно обнаружили астрономы.