В дальних уголках Вселенной нашли убежище самых ранних звезд

В 1944 году немецкий астроном Вальтер Бааде, который с 1931 года жил и работал в США, предложил особую классификацию звезд, различающихся по химическому составу и пространственному распределению. Относительно молодые светила, богатые металлами (астрономы называют так элементы тяжелее гелия), образовавшиеся после взрыва сверхновых были отнесены к населению I. Солнце, как и большинство звезд галактического диска, является типичным представителем этой группы.

В звездах населения II содержание тяжелых элементов на несколько порядков ниже. Это старые звезды, сформировавшиеся вскоре после Большого взрыва, старше 10 млрд лет. В спиральных галактиках население II составляют шаровые скопления в галактическом гало.

Позже астрономы предположили гипотетическое существование населения III – звезд, образовавшихся вскоре после Большого взрыва. Предполагается, что это очень тяжелые звезды с малым временем жизни, не дожившие до наших дней.

Звезды популяции III никогда не наблюдались, а только предполагались, но группа ученых во главе с Асой Скуладоттир из Университета Флоренции, возможно, подобралась ближе, чем кто-либо к наблюдению этого астрономического чуда.