В двойной звездной системе нашли самого быстро вращающегося белого карлика

Белые карлики — одни из самых странных объектов во Вселенной. Эти остатки солнцеподобных звезд живут триллионы лет благодаря поддержке экзотической квантовой физики. Недавно астрономы нашли, возможно, одного из самых странных белых карликов: мертвую звезду, вращающуюся невероятно быстро и одновременно высасывающую материал из звезды-компаньона.

Белые карлики образуются из солнцеподобных звезд, чья масса недостаточна для превращения в нейтронную звезду или черную дыру. По сути, они представляют собой состоящее из углерода и кислорода ядро звезд, сбросивших внешнюю оболочку. Этот шар размером не больше Земли поддерживается не обычным ядерным синтезом внутри живых звезд, а экзотической квантовой силой, известной как давление вырожденного электронного газа.

В белых карликах, из-за огромных плотностей, оболочки атомов разрушаются под силой внутреннего давления, и вещество становится электронно-ядерной плазмой, причем электронная часть описывается свойствами вырожденного электронного газа, аналогичными поведению электронов в металлах.

Группа астрономов во главе с Раймундо Лопесом де Оливейрой из Федерального университета Сержипи опубликовала результаты наблюдений за системой CTCV J2056-3014 при помощи рентгеновского космического телескопа «XMM-Newton». Эта система находится на расстоянии 853 световых лет от Солнца.