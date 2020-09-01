В двойной звездной системе нашли самого быстро вращающегося белого карлика

Белые карлики — одни из самых странных объектов во Вселенной. Эти остатки солнцеподобных звезд живут триллионы лет благодаря поддержке экзотической квантовой физики. Недавно астрономы нашли, возможно, одного из самых странных белых карликов: мертвую звезду, вращающуюся невероятно быстро и одновременно высасывающую материал из звезды-компаньона.
Белые карлики образуются из солнцеподобных звезд, чья масса недостаточна для превращения в нейтронную звезду или черную дыру. По сути, они представляют собой состоящее из углерода и кислорода ядро звезд, сбросивших внешнюю оболочку. Этот шар размером не больше Земли поддерживается не обычным ядерным синтезом внутри живых звезд, а экзотической квантовой силой, известной как давление вырожденного электронного газа.
В белых карликах, из-за огромных плотностей, оболочки атомов разрушаются под силой внутреннего давления, и вещество становится электронно-ядерной плазмой, причем электронная часть описывается свойствами вырожденного электронного газа, аналогичными поведению электронов в металлах.
Группа астрономов во главе с Раймундо Лопесом де Оливейрой из Федерального университета Сержипи опубликовала результаты наблюдений за системой CTCV J2056-3014 при помощи рентгеновского космического телескопа «XMM-Newton». Эта система находится на расстоянии 853 световых лет от Солнца.
Уникальным свойством этой системы стала скорость вращения белого карлика, определенная по пульсациям излучения, — он совершает один оборот вокруг своей оси за 29,6 секунды, что является рекордом для белых карликов на сегодняшний день.
Еще одна странность: в этой системе газ от звезды-компаньона образовывает аккреционный диск вокруг белого карлика, однако он не слишком активно достигает его поверхности. По словам авторов исследования, этот белый карлик способен ежегодно «высасывать» не больше эквивалента атмосферы Земли, что для таких систем не так уж и много.
Исследователи попытались объяснить скорость вращения белого карлика. Возможно, она связана с правильной конфигурацией магнитного поля, из-за которой белый карлик способен вытягивать материал на свою поверхность быстрыми рывками, ускоряя себя, как звездную карусель.
Астрономы предполагают, что систем, подобных CTCV J2056-3014, может быть достаточно много, а найти их должен помочь телескоп eROSITA, установленный на российско-германской космической обсерватории «Спектр-РГ».
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