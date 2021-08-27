В Египте обнаружили древнего кита с четырьмя лапами
В Египте нашли окаменелость неизвестного ранее вида четырехлапого кита возрастом около 43 миллионов лет. Открытие помогает проследить переход китов с суши в море – все китообразные происходят от сухопутных предков, но в истории их эволюции немало пробелов.
Недавно обнаруженный образец принадлежит к протоцетидам (Protocetidae), группе вымерших китов, встречавшихся повсеместно. Известные протоцетиды имели крупные конечности, которые поддерживали их массивное тело на суше. Вполне вероятно, они вели земноводный образ жизни.
Окаменелость была найдена в породах среднего эоцена в Фаюмской впадине в Западной пустыне Египта. Когда-то эта территория была морем, а теперь она предоставила палеонтологам богатый пласт открытий, демонстрирующих эволюцию китообразных.
По словам исследователей, новый вид протоцетид, получивший название Phiomicetus anubis, был примерно трех метров в длину при весе около 600 килограммов. Ученые считают, что этот кит был высшим хищником. По его частичному скелету можно судить, что это самый примитивный кит-протоцет, известный в Африке.
Название рода китов дано в честь Фаюмской впадины, а название вида, найденного в Египте, отсылает к Анубису, древнеегипетскому богу с собачьей головой, считавшемуся богом погребальных ритуалов и мумификации, покровителем бальзамировщиков и проводником умерших душ в загробном царстве.
По словам исследователей, несмотря на недавние открытия окаменелостей, общая картина ранней эволюции китов в Африке в значительной степени остается загадкой. Работа в этом регионе может раскрыть новые подробности эволюционного перехода от амфибий к полностью водным китам.
Еще один предок современных китов поощряет ученых размышлять о древних экосистемах, происхождении и сосуществовании древних китов в Египте.
Почитайте о самом везучем палеонтологе наших дней.