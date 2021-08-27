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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

В Египте обнаружили древнего кита с четырьмя лапами

National Geographic Россия
27 августа 2021
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Phiomicetus anubis в представлении художника
Фото: Mansoura University Vertebrate Palaeontology Centre
Его назвали в честь Анубиса.

В Египте нашли окаменелость неизвестного ранее вида четырехлапого кита возрастом около 43 миллионов лет. Открытие помогает проследить переход китов с суши в море – все китообразные происходят от сухопутных предков, но в истории их эволюции немало пробелов.

Недавно обнаруженный образец принадлежит к протоцетидам (Protocetidae), группе вымерших китов, встречавшихся повсеместно. Известные протоцетиды имели крупные конечности, которые поддерживали их массивное тело на суше. Вполне вероятно, они вели земноводный образ жизни. 

Окаменелость была найдена в породах среднего эоцена в Фаюмской впадине в Западной пустыне Египта. Когда-то эта территория была морем, а теперь она предоставила палеонтологам богатый пласт открытий, демонстрирующих эволюцию китообразных.

По словам исследователей, новый вид протоцетид, получивший название Phiomicetus anubis, был примерно трех метров в длину при весе около 600 килограммов. Ученые считают, что этот кит был высшим хищником. По его частичному скелету можно судить, что это самый примитивный кит-протоцет, известный в Африке.

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Абдулла Гохар, исследователь из университета Эль-Мансуры, работает над восстановлением окаменелости ранее неизвестного четвероногого кита
Фото: Mansoura University Vertebrate Palaeontology Centre
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Окаменелости Phiomicetus anubis
Фото: Mansoura University Vertebrate Palaeontology Centre

Название рода китов дано в честь Фаюмской впадины, а название вида, найденного в Египте, отсылает к Анубису, древнеегипетскому богу с собачьей головой, считавшемуся богом погребальных ритуалов и мумификации, покровителем бальзамировщиков и проводником умерших душ в загробном царстве. 

По словам исследователей, несмотря на недавние открытия окаменелостей, общая картина ранней эволюции китов в Африке в значительной степени остается загадкой. Работа в этом регионе может раскрыть новые подробности эволюционного перехода от амфибий к полностью водным китам.

Еще один предок современных китов поощряет ученых размышлять о древних экосистемах, происхождении и сосуществовании древних китов в Египте. 

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