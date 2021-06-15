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Космос

В Европейском космическом агентстве определились с направлениями миссий до 2050 года

National Geographic Россия
15 июня 2021
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Поверхность спутника одного из гигантов Солнечной системы в представлении художника
Фото: ESA
В ESA выбрали три основные темы для своих флагманских миссий.

На прошлой неделе Европейское космическое агентство (ESA) подтвердило свой план по запуску орбитального аппарата EnVision к Венере, а теперь стали известны некоторые подробности о других долгосрочных миссиях ESA вплоть до 2050 года.

Флагманские научные миссии ESA на период 2035–2050 годов будут сосредоточены на лунах гигантских планет Солнечной системы, экзопланетах умеренного климата или галактической экосистеме, а также на новых физических исследованиях ранней Вселенной.

Агентство в настоящее время реализует программу Cosmic Vision, третий этап фундаментальных космических исследований на 2015–2025 годы. Следующий этап, который получил название Voyage 2050, включит в себя миссии с 2025 по 2050 год.

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ESA в 2019 году призвало международное научное сообщество предложить идеи для программы Voyage 2050 и получило более 100 откликов от астрономических сообщество со всего мира. Тематические группы, в состав которых входят в том числе начинающие ученые из широкого спектра областей знаний в области космической науки, провели первоначальную оценку тем и сообщили о своих выводах в высший научный комитет ESA.

После этого в агентстве определились с основными направлениями научных исследований, тематика которых была озвучена 10 июня Комитетом по научной программе ESA. Конкретное содержание миссий будет определено позднее.

«План Voyage 2050 является результатом значительных усилий научного сообщества, тематических групп и высшего комитета, которые внесли свой вклад в столь живую и продуктивную дискуссию, чтобы прийти к этому выдающемуся предложению», – Фабио Фавата, глава отдела управления стратегией, планированием и координацией ESA.

Как отмечают в агентстве, первая из выбранных тем продолжает тенденцию исследования спутников планет, уже обозначенную в некоторых американских и европейских флагманских миссиях. Это, в частности, европейская миссия JUICE (JUpiter Icy), нацеленная на исследование спутников Юпитера и расширяемая миссиями, которые выходят за границы Юпитера и посвящены спутникам Нептуна и Сатурна.

«Исследование потенциала обитаемости миров в нашей Солнечной системе необходимо для понимания возникновения жизни и особенно важно для поиска планет, похожих на Землю, за пределами нашей Солнечной системы», — говорится в релизе ESA.

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Скалистая экзопланета в представлении художника

Агентство также обязалось сформировать к 2050 году миссию для изучения экзопланет с умеренным климатом. Речь идет от экзопланетах с температурами, которые благоприятны для жизни, какой мы ее знаем на Земле.

У ESA уже есть зонды для экзопланетных исследований. Это Cheops, запущенный в 2019 году, Plato, который готовят к запуску в 2026 году, и Ariel, запуск которого намечен на 2029 год. Дальнейшие миссии должны обеспечить более высокий уровень наблюдений за экзопланете в средне-инфракрасной области электромагнитного спектра, что поможет лучше изучить их атмосферу.

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ESA Третье направление агентства будет сосредоточено на физических исследованиях ранней Вселенной

Наконец, миссии, посвященные физическим исследованиям ранней Вселенной могут помочь ответить на вопрос о возникновении Вселенной, а также как образовались и развивались первые космические структуры и черные дыры?

Это нерешенные вопросы фундаментальной физики и астрофизики, на которые может быть найден ответ в рамках наблюдений новых зондов. Эти аппараты должны будут с высокой точностью обнаруживать гравитационные волны с помощью высокоточной спектроскопии космического микроволнового фона — реликтового излучения, оставшегося от Большого взрыва.

Разрабатываемые миссии будут относиться к флагманским или миссиям L-класса. На подобные проекты ESA тратит от 650 миллионов евро. Менее масштабные версии М-класса и S-класса требуют до 650 и 300 миллионов евро, соответственно.

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