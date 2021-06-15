В Европейском космическом агентстве определились с направлениями миссий до 2050 года
На прошлой неделе Европейское космическое агентство (ESA) подтвердило свой план по запуску орбитального аппарата EnVision к Венере, а теперь стали известны некоторые подробности о других долгосрочных миссиях ESA вплоть до 2050 года.
Флагманские научные миссии ESA на период 2035–2050 годов будут сосредоточены на лунах гигантских планет Солнечной системы, экзопланетах умеренного климата или галактической экосистеме, а также на новых физических исследованиях ранней Вселенной.
Агентство в настоящее время реализует программу Cosmic Vision, третий этап фундаментальных космических исследований на 2015–2025 годы. Следующий этап, который получил название Voyage 2050, включит в себя миссии с 2025 по 2050 год.
ESA в 2019 году призвало международное научное сообщество предложить идеи для программы Voyage 2050 и получило более 100 откликов от астрономических сообщество со всего мира. Тематические группы, в состав которых входят в том числе начинающие ученые из широкого спектра областей знаний в области космической науки, провели первоначальную оценку тем и сообщили о своих выводах в высший научный комитет ESA.
После этого в агентстве определились с основными направлениями научных исследований, тематика которых была озвучена 10 июня Комитетом по научной программе ESA. Конкретное содержание миссий будет определено позднее.
Как отмечают в агентстве, первая из выбранных тем продолжает тенденцию исследования спутников планет, уже обозначенную в некоторых американских и европейских флагманских миссиях. Это, в частности, европейская миссия JUICE (JUpiter Icy), нацеленная на исследование спутников Юпитера и расширяемая миссиями, которые выходят за границы Юпитера и посвящены спутникам Нептуна и Сатурна.
«Исследование потенциала обитаемости миров в нашей Солнечной системе необходимо для понимания возникновения жизни и особенно важно для поиска планет, похожих на Землю, за пределами нашей Солнечной системы», — говорится в релизе ESA.
Агентство также обязалось сформировать к 2050 году миссию для изучения экзопланет с умеренным климатом. Речь идет от экзопланетах с температурами, которые благоприятны для жизни, какой мы ее знаем на Земле.
У ESA уже есть зонды для экзопланетных исследований. Это Cheops, запущенный в 2019 году, Plato, который готовят к запуску в 2026 году, и Ariel, запуск которого намечен на 2029 год. Дальнейшие миссии должны обеспечить более высокий уровень наблюдений за экзопланете в средне-инфракрасной области электромагнитного спектра, что поможет лучше изучить их атмосферу.
Наконец, миссии, посвященные физическим исследованиям ранней Вселенной могут помочь ответить на вопрос о возникновении Вселенной, а также как образовались и развивались первые космические структуры и черные дыры?
Это нерешенные вопросы фундаментальной физики и астрофизики, на которые может быть найден ответ в рамках наблюдений новых зондов. Эти аппараты должны будут с высокой точностью обнаруживать гравитационные волны с помощью высокоточной спектроскопии космического микроволнового фона — реликтового излучения, оставшегося от Большого взрыва.
Разрабатываемые миссии будут относиться к флагманским или миссиям L-класса. На подобные проекты ESA тратит от 650 миллионов евро. Менее масштабные версии М-класса и S-класса требуют до 650 и 300 миллионов евро, соответственно.