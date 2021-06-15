В Европейском космическом агентстве определились с направлениями миссий до 2050 года

На прошлой неделе Европейское космическое агентство (ESA) подтвердило свой план по запуску орбитального аппарата EnVision к Венере, а теперь стали известны некоторые подробности о других долгосрочных миссиях ESA вплоть до 2050 года.

Флагманские научные миссии ESA на период 2035–2050 годов будут сосредоточены на лунах гигантских планет Солнечной системы, экзопланетах умеренного климата или галактической экосистеме, а также на новых физических исследованиях ранней Вселенной.

Агентство в настоящее время реализует программу Cosmic Vision, третий этап фундаментальных космических исследований на 2015–2025 годы. Следующий этап, который получил название Voyage 2050, включит в себя миссии с 2025 по 2050 год.