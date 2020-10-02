В гравитационную сеть древней черной дыры попали шесть галактик

Считается, что черные дыры, возникшие в начале истории Вселенной, образовались в результате коллапса первых звезд, но астрономы ломают голову над тем, как они расширились до своих гигантских размеров. Недавно обнаруженная черная дыра, которая возникла в то время, когда Вселенной не было даже миллиарда лет, имеет массу в миллиард солнечных. Она была найдена с помощью Европейской южной обсерватории (ESO).
Скопление из шести галактик, которое захватило притяжение гигантской сверхмассивной черной дыры в его центральной части было обнаружено в созвездии Льва. Исследователи считают, что структура сети могла образоваться с помощью темной материи, которая, как считается, привлекала огромное количество газа в ранней Вселенной.
Согласно заявлению ESO, вся сеть в 300 раз превышает размер Млечного Пути. Однако галактики в этой структуре — одни из самых тусклых, которые могут обнаружить современные телескопы. Открытие удалось сделать с помощью двух новых спектрографов, которые недавно подключили к Очень Большому Телескопу в чилийской пустыне Атакама.
«Мы считаем, что только что увидели лишь верхушку айсберга, и что несколько галактик, обнаруженных вокруг этой сверхмассивной черной дыры — это самые яркие объекты в структуре», — говорит соавтор исследования Барбара Балмаверде.
Ранее ученые считали, что сверхмассивные черные дыры формируются в результате многократных слияний черных дыр звездной массы. Однако, за последние годы космические обсерватории обнаружили десятки гигантских черных дыр в первых галактиках Вселенной, которые набрали массу в несколько миллиардов раз больше Солнца за очень короткое время — меньше миллиарда лет.
Расчеты исследователей показали, что плотность видимой материи в этом скоплении галактик была в среднем в полтора–два раза выше, чем в окружающих ее регионах ранней Вселенной. Это говорит в пользу того, что там находятся большие скопления темной материи. Их совокупная масса должна быть больше солнечной в несколько триллионов раз.
Ученые заявили, что их открытие ставит под сомнение существующие теории образования сверхмассивных черных дыр, предполагающих, что они образовывались в результате многократного слияния этих тел среднего размера.
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