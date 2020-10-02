В гравитационную сеть древней черной дыры попали шесть галактик

Ранее ученые считали, что сверхмассивные черные дыры формируются в результате многократных слияний черных дыр звездной массы. Однако, за последние годы космические обсерватории обнаружили десятки гигантских черных дыр в первых галактиках Вселенной, которые набрали массу в несколько миллиардов раз больше Солнца за очень короткое время — меньше миллиарда лет.

Расчеты исследователей показали, что плотность видимой материи в этом скоплении галактик была в среднем в полтора–два раза выше, чем в окружающих ее регионах ранней Вселенной. Это говорит в пользу того, что там находятся большие скопления темной материи. Их совокупная масса должна быть больше солнечной в несколько триллионов раз.

Ученые заявили, что их открытие ставит под сомнение существующие теории образования сверхмассивных черных дыр, предполагающих, что они образовывались в результате многократного слияния этих тел среднего размера.

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