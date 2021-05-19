В какой Вселенной мы живем?

Наблюдаемая Вселенная

Мы живем в пределах, так называемой, наблюдаемой части Вселенной, которую зарубежные ученые называют «Multiverse» (Множественная Вселенная). Она сформировалась сравнительно недавно, всего 14-15 млрд. лет тому назад, в результате, как утверждается многими учеными, Большого взрыва и, как другие многочисленные и подобные ей структурные образования, размещается на бескрайных просторах безграничной Вселенной (Universe).

Сегодня никто не оспаривает вывод о том, что наша галактика «Млечный Путь» является одной из миллиардов других Галактик. Полагаем, что в этом случае и видимая часть Вселенной, которую правильнее было бы называть Метагалактикой, является одной из множества других подобных ей или растущих, или стабилизировавшихся, или сжимающихся (схлопывающихся) Метагалактик, размещенных в поистине беспредельной Вселенной, которую некоторые ученые называют Метавселенной. Разумнее было бы, на наш взгляд, в иерархии Космоса остановиться на использовании только двух терминов: Вселенная и Метагалактика (видимая часть Вселенной).

Прежде всего целесообразно отметить, что мы не можем сегодня точно описать все особенности Вселенной и в своих рассуждениях о ней опираемся только на параметры и «действующих лиц» наблюдаемой ее части. Существует несколько гипотетических соображений о процессах ее формирования. Часть ученых полагают, что она родилась из сингулярности и миновав «горячую фазу» своего развития, стремительно расширяется после Большого взрыва, о котором свидетельствует наблюдаемое микроволновое фоновое излучение с температурой в 2,73 К – послесвечение взрыва (1).

В видимой части Вселенной сконцентрировалось около 200 миллиардов Галактик самой различной формы (8). Астрономы – острословы (17) придумали своеобразные названия для 15 различных их видов. В том числе упоминаются Галактики – «канибалы», поглощающие более мелкие структуры (Андромеда и др.); Галактики – «медузы», подобные расположенной в созвездии Южный Треугольник спиральной Галактике ESO 137-001 с линейными «щупальцами» из ярких синих звезд; Галактики – «зомби» (Галактика МАСS2129-1, вращающаяся в два раза быстрее, чем Млечный Путь, в составе которой нет звезд моложе 10 млрд. лет; Галактика – «цветок» (ESO 38 – 12) в созвездии Центавра – гибрид спиральной и эллипсовидной галактик и ряд других.

Самая большая во Вселенной Галактика IC 1101 – космический монстр и «хищник», диаметром в 6 миллионов световых лет, расположенная в созвездии Девы, была обнаружена в 1790 году Уильямом Гершелем. Она в две тысячи раз массивнее Галактики Млечный путь и удалена от Земли на расстояние в 1 миллиард световых лет. Если бы она располагалась на месте нашей галактики, то поглотила бы ее и всех «соседей» (Большое и Малое Магеллановы Облака, Галактики Андромеду и Треугольник). Важно отметить, что во Вселенной наблюдаются галактики, не обремененные «темной материей» (например, Галактика NGC 1052-DF2, расположенная на расстоянии в 42 млн. световых лет от Земли). В процессе наблюдений установлено, что большинство галактик улетают от нас (закон Фридмана и Хаббла). Это определяется «красным смещением» (сдвигом частоты видимого света в сторону более растянутых волн красного света).