Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Космос

В карликовой галактике обнаружили сверхмассивную черную дыру

National Geographic Россия
11 января 2022
001.jpg
Правда, она тоже не слишком большая.

В крошечной карликовой галактике в созвездии Гончие Псы на расстоянии 110 миллионов световых лет от нас астрономы обнаружили одну из самых маленьких сверхмассивных черных дыр, которые когда-либо фиксировались учеными. Масса этого «монстра» в сердце галактики Mrk 462 всего в 200 000 раз больше массы Солнца.

Ее нашли с помощью космической обсерватории для исследования космоса в рентгеновском диапазоне «Чандра». Это один из первых случаев, когда в карликовой галактике была обнаружена глубоко скрытая сверхмассивная черная дыра.

В более крупных галактиках астрономы часто находят черные дыры по быстрому движению звезд в центрах галактик. Однако карликовые галактики слишком малы и тусклы, чтобы большинство современных инструментов могли их обнаружить. В случае с Mrk 462 астрономы использовали другой подход. Они искали признаки растущих черных дыр, такие как газ, нагревающийся до миллионов градусов и светящийся в рентгеновских лучах, когда он падает на черную дыру.

Исследователи проверяли на наличие черных дыр восемь карликовых галактик, но только в случае с Mrk 462 им удалось обнаружить сигнатуру этого объекта. Необычно большая интенсивность рентгеновских лучей высокой энергии по сравнению с рентгеновскими лучами низкой энергии, а также сравнение с данными на других длинах волн указывает на то, что черная дыра Mrk 462 сильно скрыта газом, пишут ученые. 

«Поскольку спрятанные черные дыры еще труднее обнаружить, чем открытые, обнаружение этого примера может означать, что существует гораздо больше карликовых галактик с похожими черными дырами. Это важно, потому что это может помочь ответить на главный вопрос астрофизики: как черные дыры стали такими большими во Вселенной так рано?», – Райан Хикокс, соавтор исследования.

Предыдущие исследования показали, что черные дыры могут вырасти до миллиарда солнечных масс к тому времени, когда Вселенной исполнилось менее миллиарда лет, что составляет лишь малую часть ее нынешнего возраста. Одна из идей состоит в том, что эти огромные объекты создавались, когда массивные звезды коллапсировали, образуя черные дыры, которые весили примерно в 100 раз больше массы Солнца. Теоретическая работа, однако, изо всех сил пытается объяснить, как они могли достаточно быстро набрать вес, чтобы достичь размеров, наблюдаемых в ранней Вселенной.

Альтернативное объяснение состоит в том, что ранняя Вселенная была засеяна черными дырами, содержащими десятки тысяч солнечных масс, которые создавались в результате коллапса гигантских облаков газа и пыли.

Если ученым удастся и в будущем находить сверхмассивные черные дыры в карликовых галактиках, это может склонить чашу весов в пользу идеи о том, что маленькие зародыши черных дыр самого раннего поколения звезд выросли поразительно быстро, сформировав миллиарды объектов солнечной массы в ранней Вселенной.  Если же такие объекты останутся единичными, то, вероятно, в начале жизни черные дыры весили десятки тысяч Солнц.

«Мы не можем делать однозначных выводов из одного примера, но этот результат должен стимулировать гораздо более обширные поиски скрытых черных дыр в карликовых галактиках. Мы взволнованы тем, что мы могли бы узнать», — заключает соавтор исследования Джек Паркер.

рекомендации
Карта, Россия

Открой свою Россию: какое направление признали «Маршрутом ярких впечатлений»

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?