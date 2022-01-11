В карликовой галактике обнаружили сверхмассивную черную дыру

В крошечной карликовой галактике в созвездии Гончие Псы на расстоянии 110 миллионов световых лет от нас астрономы обнаружили одну из самых маленьких сверхмассивных черных дыр, которые когда-либо фиксировались учеными. Масса этого «монстра» в сердце галактики Mrk 462 всего в 200 000 раз больше массы Солнца.

Ее нашли с помощью космической обсерватории для исследования космоса в рентгеновском диапазоне «Чандра». Это один из первых случаев, когда в карликовой галактике была обнаружена глубоко скрытая сверхмассивная черная дыра.

В более крупных галактиках астрономы часто находят черные дыры по быстрому движению звезд в центрах галактик. Однако карликовые галактики слишком малы и тусклы, чтобы большинство современных инструментов могли их обнаружить. В случае с Mrk 462 астрономы использовали другой подход. Они искали признаки растущих черных дыр, такие как газ, нагревающийся до миллионов градусов и светящийся в рентгеновских лучах, когда он падает на черную дыру.

Исследователи проверяли на наличие черных дыр восемь карликовых галактик, но только в случае с Mrk 462 им удалось обнаружить сигнатуру этого объекта. Необычно большая интенсивность рентгеновских лучей высокой энергии по сравнению с рентгеновскими лучами низкой энергии, а также сравнение с данными на других длинах волн указывает на то, что черная дыра Mrk 462 сильно скрыта газом, пишут ученые.