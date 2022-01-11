В карликовой галактике обнаружили сверхмассивную черную дыру

В крошечной карликовой галактике в созвездии Гончие Псы на расстоянии 110 миллионов световых лет от нас астрономы обнаружили одну из самых маленьких сверхмассивных черных дыр, которые когда-либо фиксировались учеными. Масса этого «монстра» в сердце галактики Mrk 462 всего в 200 000 раз больше массы Солнца.
Ее нашли с помощью космической обсерватории для исследования космоса в рентгеновском диапазоне «Чандра». Это один из первых случаев, когда в карликовой галактике была обнаружена глубоко скрытая сверхмассивная черная дыра.
В более крупных галактиках астрономы часто находят черные дыры по быстрому движению звезд в центрах галактик. Однако карликовые галактики слишком малы и тусклы, чтобы большинство современных инструментов могли их обнаружить. В случае с Mrk 462 астрономы использовали другой подход. Они искали признаки растущих черных дыр, такие как газ, нагревающийся до миллионов градусов и светящийся в рентгеновских лучах, когда он падает на черную дыру.
Исследователи проверяли на наличие черных дыр восемь карликовых галактик, но только в случае с Mrk 462 им удалось обнаружить сигнатуру этого объекта. Необычно большая интенсивность рентгеновских лучей высокой энергии по сравнению с рентгеновскими лучами низкой энергии, а также сравнение с данными на других длинах волн указывает на то, что черная дыра Mrk 462 сильно скрыта газом, пишут ученые.
Предыдущие исследования показали, что черные дыры могут вырасти до миллиарда солнечных масс к тому времени, когда Вселенной исполнилось менее миллиарда лет, что составляет лишь малую часть ее нынешнего возраста. Одна из идей состоит в том, что эти огромные объекты создавались, когда массивные звезды коллапсировали, образуя черные дыры, которые весили примерно в 100 раз больше массы Солнца. Теоретическая работа, однако, изо всех сил пытается объяснить, как они могли достаточно быстро набрать вес, чтобы достичь размеров, наблюдаемых в ранней Вселенной.
Альтернативное объяснение состоит в том, что ранняя Вселенная была засеяна черными дырами, содержащими десятки тысяч солнечных масс, которые создавались в результате коллапса гигантских облаков газа и пыли.
Если ученым удастся и в будущем находить сверхмассивные черные дыры в карликовых галактиках, это может склонить чашу весов в пользу идеи о том, что маленькие зародыши черных дыр самого раннего поколения звезд выросли поразительно быстро, сформировав миллиарды объектов солнечной массы в ранней Вселенной. Если же такие объекты останутся единичными, то, вероятно, в начале жизни черные дыры весили десятки тысяч Солнц.
«Мы не можем делать однозначных выводов из одного примера, но этот результат должен стимулировать гораздо более обширные поиски скрытых черных дыр в карликовых галактиках. Мы взволнованы тем, что мы могли бы узнать», — заключает соавтор исследования Джек Паркер.