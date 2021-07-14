В Китае прорастили рис, побывавший на лунной орбите

Китай собрал первую партию «космического риса» из семян, которые отправились в 23-дневное лунное путешествие с китайской лунной станцией «Чанъэ-5» в ноябре прошлого года.
После воздействия космической радиации и невесомости эти семена весом около 40 граммов вернулись и были собраны в исследовательском центре космической селекции Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в провинции Гуандун.
Исследователи сообщают, что семена имеют длину около сантиметра. Го Тао, заместитель директора исследовательского центра, сказал, что лучшие семена будут выращиваться в лабораториях, а затем будут посажены на поля.
Ученые полагают, что семена риса, подвергшиеся воздействию окружающей среды в космосе, могут мутировать и давать более высокие и устойчивые урожаи после посадки на Земле.
По словам соавтора исследования и эксперта по селекции риса Сюй Лэя, только высокоурожайные и высококачественные сорта, доказавшие свою устойчивость к болезням, будут официально признаны стабильными сортами, которые можно продвигать по всей стране.
Китай отправляет семена риса и других культур в космос с 1987 года. Для посадки одобрены более 200 разновидностей «космических» растений, включая хлопок и томаты. По данным государственных СМИ, в 2018 году общая площадь плантаций космических культур, утвержденных в Китае, составила более 2,4 миллиона гектаров.
Главный редактор пекинской газеты Aerospace Ван Янань уточняет, что Китай не будет ограничиваться временной отправкой семян в космос. В рамках миссии «Шэньчжоу» планируется выращивание тайконавтами различных культур на китайской космической станции.
Благодаря длительному пребыванию человека на космической станции исследователи надеются провести эксперименты по тестированию экосистемы самовоспроизведения в космосе, что значительно сократит ресурсы, необходимые для будущих пилотируемых космических полетов.