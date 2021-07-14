В Китае прорастили рис, побывавший на лунной орбите

Китай собрал первую партию «космического риса» из семян, которые отправились в 23-дневное лунное путешествие с китайской лунной станцией «Чанъэ-5» в ноябре прошлого года.

После воздействия космической радиации и невесомости эти семена весом около 40 граммов вернулись и были собраны в исследовательском центре космической селекции Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в провинции Гуандун.

Исследователи сообщают, что семена имеют длину около сантиметра. Го Тао, заместитель директора исследовательского центра, сказал, что лучшие семена будут выращиваться в лабораториях, а затем будут посажены на поля.

Ученые полагают, что семена риса, подвергшиеся воздействию окружающей среды в космосе, могут мутировать и давать более высокие и устойчивые урожаи после посадки на Земле.